Coca-Cola FEMSA Brasil leva arte da Copa às ruas de SP
A Coca-Cola FEMSA Brasil lança o projeto “A Rua Volta A Sonhar”, que resgata uma das tradições mais marcantes das Copas do Mundo: ruas decoradas e transformadas em pontos de encontro para torcedores. Inspirada nessa memória afetiva, a iniciativa levará murais de arte urbana a bairros da capital e da região metropolitana de São Paulo, valorizando a cultura popular e renovando o espírito de união e celebração por meio da arte.
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Inspirada em uma das tradições mais emblemáticas da Copa do Mundo, as ruas decoradas com pinturas e bandeirinhas que mobilizam bairros inteiros durante o torneio, a Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, lança o projeto A Rua Volta a Sonhar. A iniciativa levará cinco murais artísticos a bairros da capital e região metropolitana de São Paulo, resgatando, por meio da arte urbana, uma manifestação cultural que faz parte da memória afetiva dos brasileiros.
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Em parceria com o artista visual e muralista Adriano Vespa, os murais serão produzidos em estabelecimentos clientes da companhia localizados nos bairros Jardim São José, Vila Guilhermina e Vila Nova União, na capital; Jardim Ana Estela, em Carapicuíba; e Jardim Brasil, na divisa com Guarulhos. As intervenções transformarão fachadas comerciais em grandes telas inspiradas em tradições populares que fazem parte da experiência dos brasileiros durante a Copa do Mundo.
“A Copa do Mundo tem um poder único de mobilizar pessoas e criar memórias compartilhadas. Com esse projeto, queremos valorizar uma tradição popular que faz parte da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa relação com os territórios onde atuamos. A arte nos permite celebrar esse sentimento coletivo e transformar espaços do cotidiano em pontos de encontro e identificação”, afirma Fabiana Taislam, Head de ESG e Comunicação Externa da Coca-Cola FEMSA Brasil.
Os murais retratam cenas que fazem parte do imaginário coletivo da Copa do Mundo no Brasil, como a preparação das ruas para o torneio, as brincadeiras de infância envolvendo pinturas e bandeirinhas, os encontros entre vizinhos e familiares e a emoção compartilhada diante de cada partida. As obras buscam retratar como ruas, comércios e comunidades se transformam durante o campeonato, reforçando valores como convivência, união e pertencimento.
A escolha de Adriano Vespa para o projeto reforça a conexão da iniciativa com os territórios onde ela será realizada. Nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, o artista construiu sua trajetória utilizando a cidade como plataforma de criação e expressão social. Sua obra explora o cotidiano urbano, as relações humanas e o acesso democrático à arte, especialmente em regiões periféricas.
“Grande parte das minhas referências vem justamente das ruas, dos bairros e das pessoas que vivem nesses espaços todos os dias. Poder transformar essa memória afetiva em arte e levar esse trabalho para regiões periféricas da cidade tem um significado especial. São histórias que pertencem às comunidades e que ajudam a mostrar como o futebol, a convivência e a ocupação dos espaços públicos fazem parte da identidade brasileira”, destaca o artista.
O projeto A Rua Volta a Sonhar integra a plataforma da Coca-Cola FEMSA Brasil para a Copa do Mundo. Entre as iniciativas previstas estão o lançamento de embalagens temáticas e colecionáveis inspiradas no campeonato, além de uma parceria com a Panini para edições promocionais com figurinhas.
Sobre a Coca-Cola FEMSA Brasil
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Operação da Coca-Cola FEMSA no Brasil, a companhia iniciou suas atividades em 2003 e é a fabricante do Sistema Coca-Cola com maior volume de vendas no país. Possui mais de 25 mil colaboradores e está presente em oito estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) com 11 fábricas e 47 centros de distribuição. Com um portfólio multicategoria de mais de 130 marcas, a companhia atende a mais de 480 mil clientes, alcançando cerca de 95 milhões de consumidores.