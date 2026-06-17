Sophos destaca IA e prevenção no Partner Experience 2026

A Sophos promoveu o Sophos Partner Experience Brasil 2026 em São Paulo, reunindo executivos de canais, distribuidores e parceiros estratégicos. Durante o evento, os participantes debateram o cenário atual de ameaças cibernéticas, a estratégia corporativa para o novo ano fiscal e como o uso da inteligência artificial, aliado a abordagens proativas, está transformando a defesa digital das empresas.

O vice-presidente de vendas da Sophos para a América Latina, Wagner Tadeu, abriu o evento destacando a trajetória da empresa no mercado de segurança da informação e o compromisso contínuo com o ecossistema de parceiros locais. “O Sophos Partner Experience 2026 acontece em um momento de profunda transformação global. A missão da Sophos assume o compromisso de reduzir a linha de pobreza da cibersegurança, democratizando a resiliência para empresas de todos os portes por meio do avanço tecnológico”, afirmou o executivo. “Com uma base que ultrapassa os 600 mil clientes no mundo, conseguimos transformar essa escala massiva em inteligência coletiva e prevenção ativa. A IA mudou drasticamente a velocidade das ameaças, e o nosso papel é garantir que essa proteção de ponta e altamente confiável seja perfeitamente acessível ao mercado por meio dos nossos parceiros”, acrescentou.

Para Rodolfo Castro, gerente sênior de engenharia de vendas para a América Latina, em um cenário dinâmico no qual os ciberataques adotam a IA para escalar a velocidade e a sofisticação das ameaças, a inovação defensiva precisa ser ágil. “Com o avanço da nossa plataforma e a introdução do nosso Next-Gen SIEM a ser lançado neste ano, provamos aos parceiros que estruturamos um verdadeiro sistema de defesa unificado, onde os analistas humanos supervisionam diretamente a IA e detêm as decisões críticas de segurança”, explica Castro. “O grande valor dessa abordagem está em democratizar a segurança de alta performance, entregando uma capacidade de resposta sólida para grandes corporações e empresas que têm ou não a estrutura de um CISO dedicado. Tudo isso operando sob uma arquitetura única, na qual qualquer detecção local dispara uma mitigação imediata em toda a rede”, complementa.

Daniela Arroyo, Latam Channel Sales Engineer na Sophos, ressaltou que os adversários ativos ignoram blindagens tecnológicas estáticas, tornando indispensável uma estratégia de cibersegurança como serviço operada em tempo real. “O Brasil hoje é um epicentro crítico para a próxima geração de ciberataques avançados, o que exige um modelo de defesa igualmente preditivo. Para neutralizar essas ameaças complexas, a abordagem da Sophos une o Sophos Central Intelligence ao elemento humano essencial”, pontuou Daniela. “Nosso foco expande essa proteção de alta performance para além do endpoint tradicional, mitigando riscos em dispositivos móveis e soluções de comunicação para fechar qualquer brecha na superfície de ataque das empresas”, completou.

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Além das discussões estratégicas, o evento promoveu uma jornada de capacitação com o programa de Breakouts Técnicos. No primeiro dia, as atenções se voltaram para a sessão “Proteção do Workspace: Deep Dive Técnico”, uma atividade de caráter essencialmente prático que engajou engenheiros e administradores de segurança parceiros em laboratórios virtuais simulados. O segundo dia foi dedicado exclusivamente à vertente técnica, destacando uma imersão profunda dividida em três partes sob o tema “Converged XDR & MDR: Deep Dive Técnico” e concluindo a grade com o painel “Firewall: Cenário Atual e Evolução do Mercado”.