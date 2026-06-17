Riscos de criar CRM com IA geram alerta nas empresas

A popularização das ferramentas de IA generativa tornou possível prototipar um CRM em poucos dias. Mas um conjunto de pesquisas independentes e estudos acadêmicos publicados entre 2024 e 2026 acende um alerta: quando o protótipo deixa de ser experimento e passa a sustentar uma operação comercial real, os riscos técnicos e financeiros crescem de forma acelerada.

Levantamento compilado pela SQ Magazine indica que entre 40% e 62% do código gerado por IA contém vulnerabilidades ou falhas de projeto. O relatório GenAI Code Security Report 2025, da Veracode, que testou mais de 100 modelos de linguagem, mede 45% e densidade de vulnerabilidades 2,74 vezes maior do que a do código escrito por humanos.

O fenômeno conhecido como vibe coding, desenvolvimento de software conduzido majoritariamente por IA, com pouca revisão humana, tem atraído empresas pela promessa de velocidade e baixo custo inicial. O problema aparece adiante: o código costuma parecer limpo e passar em testes básicos, mas carrega falhas que só se manifestam semanas depois, em produção.

Os números reforçam a preocupação. Um estudo de Shukla, Joshi e Syed, revisado por pares e aceito no IEEE-ISTAS 2025, mostrou que, a cada ciclo de refinamento automático, as falhas críticas aumentam 37,6%, patamar atingido após apenas cinco iterações. A análise da GitClear, que examinou 211 milhões de linhas de código, encontrou oito vezes mais duplicações em trechos gerados por IA durante 2024. E, segundo a Apiiro, em pesquisa noticiada pelo The Register, até junho de 2025 o código gerado por IA adicionava mais de 10 mil novos alertas de segurança por mês aos repositórios analisados, dez vezes mais do que em dezembro de 2024.

O custo é o segundo ponto crítico. Conforme levantamento da consultoria Mind Consulting, sobre economia de SaaS, o TCO (Custo Total de Propriedade) em projetos de software customizado por IA, o custo total em cinco anos costuma alcançar de 2,5 a 3,5 vezes o orçamento inicial. A chamada dívida técnica se comporta como juros de cartão de crédito: acumula silenciosamente até comprometer a operação.

A ausência de mecanismos básicos agrava o quadro. Sem banco de dados relacional, controle transacional, filas de processamento e mecanismos de concorrência, sistemas que funcionam bem para dez usuários travam com mil. Faltam, com frequência, backups constantes, logs de acesso e edição e controle de permissões, itens essenciais para a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Há ainda o risco humano: o conhecimento se concentra em poucas pessoas e, sem documentação, a saída de um responsável pode paralisar a manutenção.

“A IA generativa é uma aliada poderosa para acelerar a criação de software, mas um CRM é o coração da operação comercial. Quando ele falha, é a receita da empresa que para. O que parece economia no primeiro mês costuma se transformar em retrabalho, perda de dados e dependência de poucas pessoas. Plataformas consolidadas existem justamente para entregar a segurança, a escalabilidade e a governança que um protótipo não sustenta”, afirma Matheus Pagani, CEO da Ploomes.

Os riscos não são teóricos. Em abril de 2026, a startup PocketOS perdeu sua base de dados de produção em poucos segundos depois que um agente de codificação por IA executou uma ação destrutiva sem validação humana, caso relatado pelo TecMundo. No mesmo mês, a Vercel sofreu um incidente de segurança iniciado em uma ferramenta de IA de terceiros conectada à conta corporativa de um funcionário. Em escala maior, as violações de políticas de dados ligadas à IA generativa mais que dobraram em 2025, enquanto dois terços das empresas que adotam IA não sabem onde estão todos os seus dados.

“Para empresas que dependem do CRM como centro da gestão comercial, plataformas consolidadas tendem a oferecer uma estrutura mais segura, auditável e preparada para o crescimento. Esses sistemas já entregam, de forma nativa, backups automáticos, logs de auditoria, controle de permissões por perfil, conformidade com a LGPD, processamento assíncrono e alta disponibilidade, reduzindo riscos que podem comprometer diretamente as vendas. A decisão não deve se basear apenas no custo inicial ou na velocidade de implementação, mas na sustentabilidade técnica, na segurança da informação, na escalabilidade e na continuidade operacional”, finaliza o CEO.



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