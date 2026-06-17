Bio Ritmo orienta corredores sobre recuperação pós-maratona

A Maratona do Rio 2026, realizada em 7 de junho, reuniu milhares de corredores. Após uma prova de alta intensidade, o processo de recuperação do organismo é tão determinante quanto o próprio treinamento: sem os cuidados adequados, o risco de lesões aumenta e a evolução esportiva fica comprometida. De acordo com orientações do Departamento Técnico da Bio Ritmo, essa fase começa ainda no dia da corrida e envolve medidas simples, frequentemente negligenciadas quando a adrenalina da prova ainda está alta.

“Após a prova é muito importante fazer a reidratação, o aporte e reposição de nutrientes através de uma boa alimentação e uma boa noite de sono para ter o efeito reparador”, afirma Guilherme de Almeida e Leme, profissional de educação física e especialista do Departamento Técnico da Bio Ritmo. Segundo ele, as evidências científicas apontam o sono de baixa qualidade como o principal fator prejudicial à recuperação e ao aumento do risco de lesões.

Nas primeiras 48 a 72 horas, a recomendação é de recuperação passiva. Atividades leves podem ter retorno antes desse prazo, desde que o atleta não apresente dores intensas tardias. A volta à corrida, no entanto, é individual e depende do nível de experiência, do histórico de treino e da resposta do próprio organismo.

O desconforto muscular esperado costuma ceder em até 96 horas. Dores que persistem por mais de uma semana, limitam movimentos ou dificultam a caminhada normal exigem avaliação médica. Outro ponto de atenção: estratégias como banho de gelo sem critério e alongamentos excessivos não têm eficácia comprovada e podem atrapalhar a recuperação.

Para quem terminou a prova com sobra de energia, o alerta é contra a empolgação precoce. O retorno ao treino deve ter volume e carga monitorados com cuidado. Já para quem teve dificuldades no percurso, o especialista lembra que a recuperação também envolve o aspecto emocional. “Terminar a prova é uma grande vitória. Sinta-se campeão se você chegou ao fim dos 42 km”, conclui Guilherme.

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A Bio Ritmo, academia high-end do grupo Smart Fit, reuniu dez orientações para corredores que completaram a maratona e querem voltar ao esporte com segurança: reidratar, comer e dormir nas primeiras horas; respeitar a dor muscular nos primeiros dias; cumprir a janela de sete a 12 dias sem treino pesado; observar sinais do corpo; retomar com atividades leves e progressivas; seguir um planejamento de retorno; avaliar individualmente o momento certo para correr; iniciar os primeiros trotes sem cobrança de pace; reorganizar hábitos de sono, hidratação e alimentação antes de aumentar a intensidade; e planejar o próximo ciclo com prudência.