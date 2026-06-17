Streaming bate TV aberta e fechada juntas pela primeira vez

O Dia dos Namorados de 2025 registrou uma virada silenciosa no comportamento dos brasileiros: pela primeira vez, o streaming superou a audiência combinada da TV aberta e da TV por assinatura. Não é coincidência que isso aconteça num período em que casais trocam restaurantes lotados por experiências construídas dentro de casa, no próprio ritmo e com a própria playlist.

O movimento não é passageiro. Segundo pesquisas mais recentes, existem 53,9 milhões de acessos de banda larga fixa no país, 79% deles via fibra óptica. A infraestrutura de conexão alcançou uma capilaridade social que transforma o comportamento cotidiano de forma estrutural.

Dados também apontam que o streaming já está presente em aproximadamente 32 milhões de lares brasileiros, número que coloca o país entre os maiores mercados de entretenimento digital do mundo. A qualidade da conexão deixou de ser um detalhe técnico e passou a ser condição para que esses momentos funcionem.

“A internet deixou de ser só utilitária. Ela virou palco de momentos. Quando, por exemplo, um casal decide passar o Dia dos Namorados em casa assistindo a uma série, a conexão precisa ser invisível, qualquer travamento quebra o momento”, afirma Fabrício Kameyama, CEO da Weclix.

Dentro de casa, juntos e conectados

Maratonas combinadas, playlists compartilhadas, games cooperativos e filmes escolhidos a dois compõem um novo repertório afetivo que depende diretamente da estabilidade e da velocidade da conexão doméstica. O entretenimento em casa deixou de ser uma segunda opção e passou a ser uma escolha deliberada, especialmente entre casais que valorizam a convivência no próprio ambiente, sem abrir mão de experiências de qualidade.

O inverno reforça, também, esse comportamento. O frio naturalmente aumenta o tempo dentro de casa e, com ele, a demanda por conexões que suportem múltiplos dispositivos simultâneos, alta resolução e sem interrupções. Para provedores de internet, esse período representa tanto um pico de uso quanto uma oportunidade de mostrar o valor real da infraestrutura que entregam.

“Quando a conexão funciona bem, a preocupação some. O casal não pensa na internet, pensa no filme, na série, no momento. Esse é o padrão que buscamos entregar: uma experiência tão estável que se torna invisível”, completa Kameyama.

A mudança aponta para uma questão que vai além do entretenimento: como a infraestrutura digital dentro do lar está redefinindo o que significa estar junto e por que a qualidade dessa conexão nunca foi tão central para a vida cotidiana.

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