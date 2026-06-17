Brasileira impulsiona magazine de TV da Espanha na era IA

A comunicadora, empresária e escritora brasileira Rafaela Almeida consolida, a partir de Barcelona, um formato televisivo que aposta na proximidade, no bem-estar e na comunicação humana em plena transformação digital impulsionada pela inteligência artificial. “Viver Bem com Rafaela Almeida” é um magazine de televisão e podcast produzido na Catalunha e transmitido através de diferentes emissoras nacionais e internacionais, alcançando uma audiência potencial de mais de 5 milhões de pessoas na Espanha e com presença também na América Latina.



O programa combina entrevistas, atualidade, saúde, cultura, lifestyle, bem-estar, desenvolvimento pessoal e novas tecnologias, com uma abordagem acessível, emocional e contemporânea. O magazine já soma dois anos de trajetória televisiva, consolidando-se como um espaço multiplataforma voltado à comunicação próxima, ao entretenimento com propósito e à qualidade de vida.



Em uma época marcada pela automação e pela inteligência artificial, Rafaela Almeida defende a importância de formatos audiovisuais centrados nas pessoas, nas histórias reais e na conexão emocional com o público.



“Hoje, mais do que nunca, precisamos de comunicação humana. A inteligência artificial pode nos ajudar, mas as emoções, as conversas reais e a empatia continuam sendo insubstituíveis”, afirma Almeida.



Com quatro anos de experiência em televisão, Rafaela Almeida atuou como apresentadora, diretora e produtora de diferentes formatos audiovisuais voltados à cultura, ao lifestyle e ao bem-estar, consolidando sua presença no panorama televisivo espanhol. O programa é atualmente transmitido por plataformas e emissoras como Canal 4 Cataluña y Baleares, Fibwi Baleares, DIGI TV, Grupo Cadena Media, ACUTEL, além de canais internacionais como Miami TV e Super USA TV.



Além da transmissão televisiva, “Viver Bem” mantém forte presença digital através do YouTube, Instagram, TikTok e Spotify em formato podcast, adaptando-se às novas formas de consumo audiovisual multiplataforma.

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Com mais de 20 anos de experiência em marketing, comunicação e produção audiovisual, Rafaela Almeida também é cofundadora da BLANZ Group, grupo internacional de comunicação, produção audiovisual e marketing com operações na Espanha e início de expansão no Brasil. A comunicadora também é fundadora da OROBORN Wellaging & Body Balance, marca premium de suplementação e nutricosmética avançada focada em antiaging, beleza integrativa e bem-estar.



Além da televisão, Rafaela Almeida é autora de cinco livros publicados sobre marketing, comunicação internacional, relações públicas, influência digital e empoderamento feminino, além de palestrante internacional e TEDx Speaker 2025.



Atualmente, “Viver Bem com Rafaela Almeida” prepara uma nova etapa de expansão internacional, fortalecendo conexões audiovisuais entre Europa, Brasil e América Latina através de um formato multiplataforma focado em bem-estar, cultura, comunicação e qualidade de vida.