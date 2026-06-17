CEOs apostam no YouTube para fortalecer marcas

Em um cenário em que a autenticidade e a proximidade com o público se tornaram ativos valiosos para os negócios, um número crescente de empresários tem assumido o protagonismo da comunicação de suas marcas por meio de canais próprios no YouTube. A estratégia, que transforma fundadores e CEOs em porta-vozes das empresas, busca fortalecer a autoridade, ampliar a confiança dos consumidores e gerar novas oportunidades comerciais.

O movimento tem ganhado força no mercado brasileiro e já impulsiona iniciativas voltadas à capacitação de empreendedores para a produção de conteúdo, como a Imersão Segredos Milionários do YouTube (SMY), que reunirá 330 empresários em Alphaville (SP) entre os dias 14, 15 e 16 de agosto, para discutir o potencial da plataforma como ferramenta de negócios.

João Adolfo, especialista em criação e desenvolvimento de canais no YouTube e criador da Imersão SMY, afirma que a plataforma reúne atualmente uma das audiências mais qualificadas da internet. Segundo ele, diferentemente de outras redes, nas quais o consumo de conteúdo tende a ser mais rápido e superficial, os usuários do YouTube costumam dedicar mais tempo ao acompanhamento de especialistas, ao aprendizado de temas específicos e ao aprofundamento de conhecimentos.

Além disso, a plataforma oferece uma combinação estratégica para empresários e marcas. De acordo com o especialista, o canal permite atrair clientes, fortalecer a autoridade, ampliar a visibilidade de produtos e serviços e, ao mesmo tempo, gerar receita por meio da monetização do conteúdo. “É um canal que consegue unir posicionamento, geração de demanda e rentabilidade”, destaca.

Outro fator relevante, conforme explica João Adolfo, é a presença cada vez maior de empresários e especialistas de destaque na plataforma. Ao utilizarem o YouTube como principal ferramenta para construir audiência e consolidar autoridade em seus segmentos, esses profissionais acabam incentivando outros empreendedores a seguir o mesmo caminho.

A força da humanização das marcas

Na avaliação de João Adolfo, o comportamento do consumidor mudou porque o público passou a se conectar mais com pessoas do que apenas com marcas. Se antes a comunicação corporativa era centrada exclusivamente na empresa; hoje, os consumidores buscam autenticidade, proximidade e identificação.

“Quando o fundador aparece, compartilha experiências, opiniões e bastidores do negócio, ele humaniza a marca. Isso cria uma relação de confiança muito mais forte com a audiência. O consumidor sente que está se relacionando com alguém real, e não apenas com uma empresa”, detalha.

O especialista afirma que essa transformação é tão significativa que muitas marcas vêm substituindo campanhas tradicionais por estratégias que utilizam influenciadores e porta-vozes para gerar conexão e credibilidade.

Como equilibrar marca pessoal e marca empresarial

Para equilibrar a exposição da imagem do fundador sem deixar a marca empresarial em segundo plano, João Adolfo afirma que o segredo está em desenvolver as duas frentes simultaneamente. Nesse contexto, o fortalecimento da imagem do empreendedor deve estar diretamente associado ao crescimento da empresa.

Segundo ele, isso pode ser feito por meio da presença constante da identidade visual da organização, da associação dos conteúdos aos valores da marca, da apresentação de produtos e serviços e da integração natural entre o posicionamento pessoal do empreendedor e o negócio que ele representa.

“Quando existe esse alinhamento, a autoridade construída pelo fundador fortalece a empresa, e o crescimento da empresa fortalece ainda mais a imagem do fundador”, observa.

YouTube ganha espaço nas estratégias de marketing

Para o executivo, o crescimento de eventos como a Imersão SMY reflete uma mudança definitiva na forma de fazer marketing empresarial. Segundo ele, a expansão desses encontros especializados demonstra que os empresários estão percebendo que o YouTube deixou de ser apenas uma plataforma de entretenimento para se tornar uma poderosa ferramenta de negócios.

“Não significa abandonar outras redes sociais, mas entender que o YouTube precisa ocupar uma posição estratégica dentro do marketing das empresas. É uma plataforma capaz de gerar audiência qualificada, fortalecer a autoridade da marca e criar oportunidades comerciais de forma consistente e escalável”, destaca.

Com uma base de 144 milhões de usuários no Brasil, o YouTube é acessado diariamente por 80% do público da plataforma, segundo pesquisa da Opinion Box noticiada pelo portal Teletime. O estudo, realizado em março de 2025, também indica que o consumo de vídeos continua crescendo. Metade dos entrevistados afirmou assistir a mais conteúdos do que há um ano, enquanto 39% disseram acreditar que ampliarão ainda mais o tempo dedicado à plataforma nos próximos 12 meses.

Evento apresenta estratégias para acelerar resultados

A próxima edição da Imersão SMY contará com conteúdos inéditos, estratégias atualizadas e metodologias utilizadas por alguns dos principais players do mercado para acelerar o crescimento de canais no YouTube.

Segundo o criador, a proposta é demonstrar aos empresários que resultados expressivos podem ser alcançados quando há método, direcionamento e execução estratégica. Ele ressalta que, sem um planejamento bem definido, muitas empresas acabam levando mais tempo para crescer, investindo recursos acima do necessário e, frequentemente, sem alcançar os resultados esperados.

“A Imersão SMY foi criada justamente para encurtar esse caminho, apresentando práticas que já estão sendo aplicadas com sucesso por empresas e empresários que utilizam o YouTube como ferramenta de crescimento, fortalecimento de autoridade e geração de negócios”, conclui João Adolfo.

Interessados em participar da imersão podem realizar a inscrição e consultar os detalhes do evento por meio do portal oficial da iniciativa.

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