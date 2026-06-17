Hotéis projetam alta ocupação durante o São João Massayó

A Prefeitura de Maceió anunciou a programação oficial do São João Massayó 2026, que acontecerá entre os dias 22 e 29 de junho. Reconhecido como um dos principais festejos juninos do país e o maior realizado no litoral brasileiro, o evento contará com uma agenda diversificada, reunindo artistas de projeção nacional e talentos locais.

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Gusttavo Lima, Simone Mendes, Ana Castela, Zezé Di Camargo & Luciano, Alok, Xand Avião, Bell Marques e Calcinha Preta.

Pietro Coelho, sócio-diretor da rede de hotéis Ritz, que possui diversas unidades em Maceió, afirma que a divulgação da programação oficial do São João Massayó 2026 tem impacto direto e imediato nas reservas da rede hoteleira. Segundo ele, assim que os artistas e as datas são anunciados, o setor registra um aumento significativo nas buscas e confirmações, principalmente por parte de turistas de outras regiões do Brasil.

“O evento gera previsibilidade para o turista planejar a viagem, o que acelera a tomada de decisão e reduz a ociosidade típica desse período”, pontua.

De acordo com o executivo, a expectativa de ocupação dos hotéis da rede durante o evento é bastante elevada, com índices que podem se aproximar dos registrados na alta temporada. Em alguns dias específicos, especialmente nos fins de semana e nas datas com atrações mais populares, já há tendência de lotação.

“O São João Massayó vem se consolidando como um dos principais indutores de demanda do destino nesse período”, acrescenta.

Além disso, Coelho acredita que eventos como o São João Massayó são fundamentais para posicionar Maceió como uma cidade que vai além do turismo de sol e praia. Segundo ele, iniciativas desse porte ampliam a percepção do destino como um polo cultural e de entretenimento, diversificam a oferta turística e atraem novos perfis de visitantes. Conforme ressalta, esse movimento fortalece a marca da cidade em nível nacional e contribui para a redução da sazonalidade.

Perfil dos visitantes muda durante o período junino

Na avaliação de Coelho, há diferenças no comportamento dos hóspedes durante o São João em comparação com outras temporadas de alta demanda. Nesse período, o perfil do visitante é mais voltado ao lazer e ao entretenimento, com maior interesse na programação cultural e nas festividades promovidas pela cidade.

“É um público mais engajado com experiências locais, gastronomia típica e eventos. Além disso, a estadia tende a ser mais curta e concentrada em datas específicas da programação”, explica.

Para atender à demanda característica desse período, o sócio-diretor dos Hotéis Ritz destaca que a preparação envolve um planejamento estratégico das unidades, iniciado com antecedência. Segundo ele, a rede ajusta as equipes, reforça os treinamentos e adapta os serviços para atender a um público mais dinâmico, que busca experiências diferenciadas durante a estadia.

“Também criamos pacotes e ações comerciais específicas para o período, além de fortalecer parcerias com operadores e agências. O objetivo é transformar uma baixa temporada em uma oportunidade de alta performance, mantendo o padrão de qualidade e excelência da rede”, conclui.

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