Uso de dados redefine estratégias de marketing digital

O marketing digital brasileiro vive uma transformação marcada pelo uso intensivo de dados e métricas. A capacidade de medir resultados em tempo real e ajustar campanhas de acordo com o comportamento do consumidor tem permitido que empresas de diferentes portes aumentem eficiência, reduzam desperdícios e sustentem crescimento. Em um cenário cada vez mais competitivo, acompanhar indicadores deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade estratégica.



De acordo com o relatório "A Realidade do Marketing no Brasil 2025", desenvolvido pela HubSpot e noticiado pelo Mundo do Marketing, 97,9% dos profissionais de marketing entrevistados planejam ampliar o uso de inteligência artificial em suas estratégias. Além disso, o levantamento mostra que 95,4% já observaram aumento no retorno sobre investimento (ROI) com IA.



No entanto, o estudo aponta que o maior desafio não está apenas em coletar dados, mas em interpretá-los corretamente, evidenciando que o futuro do marketing digital depende da capacidade das empresas de transformar informação em decisão estratégica.



Para Diego Fernandes, cofundador da agência Go Biz, o marketing digital tem proporcionado algo que o mercado tradicional nunca conseguiu oferecer: a possibilidade de medir tudo.

“Cada clique, cada visualização, cada formulário preenchido gera um dado. Mas muitas empresas se perdem nesse volume de informação e acabam olhando para os números errados. As métricas se tornaram indispensáveis porque elas são o que transforma investimento em aprendizado. Sem elas, você repete os mesmos erros sem saber que está errando”, conta.



Yan Gomes, também cofundador da Go Biz, reforça o caráter estratégico das métricas. “Elas permitem que uma empresa cresça com consciência. Quando você sabe exatamente o que está funcionando, pode escalar com segurança. Quando identifica o que está consumindo budget sem retorno, redireciona com agilidade. Hoje, tomar decisões de marketing sem dados é como dirigir no escuro — você pode até chegar em algum lugar, mas o risco e o custo são muito maiores”, conclui.



Os especialistas explicam que indicadores mais relevantes podem variar conforme o objetivo da campanha, mas que há um conjunto essencial para qualquer empresa que quer ter clareza sobre seus resultados digitais.

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“O CAC (custo de aquisição de clientes) mostra quanto custa conquistar cada novo cliente; o LTV (lifetime value) revela o valor que esse cliente gera ao longo do tempo; a taxa de conversão indica se a comunicação está transformando interesse em ação; e o ROAS (retorno sobre investimento em anúncios) mede se a verba aplicada em mídia paga gera retorno real”, aponta Yan Gomes.



Diego Fernandes acrescenta que é fundamental observar o tráfego qualificado, o tempo de permanência nas páginas e a taxa de rejeição, indicadores que ajudam a entender se a comunicação está conectando com o público ou afastando potenciais clientes. “Uma empresa pode ter milhares de acessos por mês e nenhuma conversão, o que indica um desalinhamento entre a atração e a oferta”, relata.



A análise de dados também tem papel central na redução de desperdícios. Diego Fernandes observa que é comum encontrar campanhas rodando para públicos mal segmentados ou criativos que nunca foram testados: “Sem dados, esse desperdício passa meses invisível. Com uma análise bem feita, ele aparece em dias”.



Yan Gomes complementa que os dados permitem a chamada otimização contínua: acompanhar resultados em tempo real e realocar recursos durante a campanha. “Isso muda completamente a lógica de investimento em publicidade online. O budget passa a trabalhar de forma mais inteligente e o cliente vê mais resultado com o mesmo investimento”, afirma.



O relatório da HubSpot confirma essa tendência ao indicar que as ferramentas de IA estão ajudando os profissionais de marketing a lidar com a crescente demanda por conteúdo e a realizar pesquisas com mais eficiência. Cerca de 73,2% dos entrevistados relataram melhorias significativas em processos com IA, enquanto 62,4% indicaram reduções importantes de tempo e aumento de produtividade.



Além de reduzir custos, a análise de dados também tem contribuído para decisões mais estratégicas. Yan Gomes observa que ela retira a decisão do campo da opinião e a coloca no campo da evidência. “Isso é especialmente valioso quando há divergências internas sobre qual direção tomar. Quando você tem dados confiáveis, isso acelera decisões, reduz conflitos e aumenta a confiança da equipe”, conclui.



Diego Fernandes destaca ainda o impacto de médio prazo: “O acúmulo de dados ao longo do tempo cria um ativo de inteligência que vai refinando cada vez mais as estratégias. Quanto mais você conhece o comportamento do seu público, mais precisa e eficiente fica a comunicação”.



Ferramentas como Google Analytics 4, Google Ads, Meta Ads, além de CRMs como RD Station Marketing e Kommo, são amplamente utilizadas para integrar dados de marketing e vendas. Para SEO, SEMrush e Google Search Console são indispensáveis. A Go Biz também tem apostado em dashboards personalizados via N8N, que automatizam a coleta e consolidam informações de múltiplas fontes em um único painel.



Para os especialistas, o futuro do setor será definido pela capacidade de transformar métricas em decisões assertivas e pela integração entre marketing e tecnologia como pilares da competitividade. “Na Go Biz, o uso dessas ferramentas faz parte do processo desde o primeiro dia de qualquer projeto, porque acreditamos que decisão boa começa com informação boa”, conclui Yan Gomes.



Para saber mais, basta acessar: https://www.gobiz.com.br/