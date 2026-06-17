Assessoria de imprensa fortalece reputação na era da IA

O comportamento de busca está mudando. Se antes consumidores recorriam exclusivamente aos mecanismos tradicionais de pesquisa, hoje as ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini e Copilot estão se consolidando como novos ambientes de descoberta de marcas, serviços e instituições. Pesquisa da McKinsey revela que 44% dos usuários de buscas baseadas em IA já consideram essas plataformas sua principal fonte de informação, à frente dos mecanismos de busca tradicionais e até dos próprios sites das marcas.

A relevância da assessoria de imprensa ganha uma nova dimensão com o avanço das plataformas de inteligência artificial. Segundo pesquisa da Muck Rack sobre as fontes utilizadas por plataformas de inteligência artificial, mais de 84% dos conteúdos citados pelos sistemas analisados são provenientes de mídia espontânea (earned media), reforçando a importância da presença em veículos independentes e fontes confiáveis.

A presença em veículos jornalísticos segue sendo um dos principais fatores de construção de credibilidade e validação pública, elementos que influenciam a percepção de valor das marcas. “Estamos em uma fase em que não basta apenas estar presente nas redes sociais. A reputação passa a ser construída a partir de múltiplos sinais de credibilidade, incluindo reportagens, entrevistas, artigos especializados e outras fontes consideradas confiáveis pelo mercado”, afirma Adriana Fernandes, sócia-fundadora da Trópico Comunicação.

O que muda para as marcas

Para as empresas, a mudança representa uma ampliação do conceito de reputação digital. Se antes o foco estava em SEO, redes sociais e presença nos mecanismos de busca tradicionais, agora passa a ser fundamental construir autoridade em fontes externas capazes de validar a marca perante diferentes públicos e perante os novos ambientes de inteligência artificial.

“A lógica continua sendo a mesma: quem é reconhecido como fonte confiável tende a ganhar mais relevância. O que muda é que agora essa percepção não influencia apenas pessoas, mas também sistemas que organizam e apresentam informações aos usuários”, explica Adriana Fernandes.

A mídia espontânea ganha um papel ainda mais estratégico. Reportagens, entrevistas, artigos de opinião e participações em veículos especializados ajudam a construir sinais de autoridade que fortalecem a reputação institucional. Diferentemente dos conteúdos produzidos pelas próprias empresas, as menções em veículos independentes carregam um elemento adicional de validação, já que passam pelo olhar editorial de jornalistas e especialistas.

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A construção de reputação passa a ser um dos principais ativos competitivos da era da inteligência artificial. “Estamos entrando em um cenário em que a autoridade não será medida apenas pela presença digital de uma marca, mas também pela qualidade das fontes que falam sobre ela. A assessoria de imprensa passa a ocupar um papel ainda mais estratégico nesse processo”, conclui Fernando Oller, sócio-diretor da Trópico Comunicação.