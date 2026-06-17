Granlote Urbanismo lança loteamento fechado em Paulínia

A Granlote Urbanismo, uma das principais loteadoras do Brasil, anuncia o lançamento do Gran Reserva Treviso, loteamento premium em Paulínia, no interior de São Paulo. O empreendimento reúne urbanismo planejado, conveniência, sustentabilidade e exclusividade.

O residencial fechado conta com 525 lotes residenciais a partir de 300 m², com frente de 12 metros, além de 44 lotes comerciais em uma alameda externa integrada ao projeto urbanístico. Planejado para receber cerca de 1.500 moradores, o empreendimento integra natureza, lazer e privacidade em um ambiente voltado ao bem-estar.

Segundo Marcus Cunha, diretor de Marketing e Novos Negócios da Granlote Urbanismo, o projeto representa um novo momento para o desenvolvimento urbano de Paulínia. “O Gran Reserva Treviso é mais do que um loteamento. É um projeto que reúne qualidade de vida, contato com a natureza, infraestrutura completa, conveniência e potencial de valorização em uma das cidades mais estratégicas do interior paulista”.

Com 18 itens de lazer e conveniência, o empreendimento reúne clube social, piscina de 25 metros, academia, salão de festas, espaço gourmet, playground, pet place, minimercado e complexo esportivo com quadras de tênis, beach tennis, futevôlei e poliesportiva.

O projeto conta com mais de 80 mil m² de preservação ambiental, alamedas arborizadas, cul-de-sac planejados e a Praça Jardim dos Sentidos.

“O Gran Reserva Treviso oferece aos moradores e investidores um empreendimento de alto padrão que combine lazer, segurança, privacidade e infraestrutura moderna, sempre com atenção à sustentabilidade e à qualidade urbana”, afirma Cunha.

Heliponto e conveniência integrada

Entre as particularidades do empreendimento está um heliponto exclusivo, preparado para atender futuramente os eVTOLs (Veículos Elétricos de Pouso e Decolagem Vertical).

Além disso, a alameda comercial integrada ao empreendimento reunirá serviços e conveniências voltados ao dia a dia dos moradores. A combinação fortalece o conceito de condomínio-clube e amplia o potencial de valorização imobiliária em Paulínia.

Localização estratégica e mobilidade

Situado em uma das regiões mais valorizadas de Paulínia, o empreendimento possui fácil acesso às rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Professor Zeferino Vaz, além de estar próximo ao Polo Cinematográfico, Theatro Municipal, Paulínia Winner Mall Shopping, hospitais, supermercados e instituições de ensino como Maple Bear, Unicamp e Colégio Notre Dame.

Para potencializar a mobilidade urbana e o desenvolvimento da região, a Granlote Urbanismo também investe em obras de contrapartida para a abertura de uma nova via de acesso à Avenida Juscelino Kubitschek.

“Essa obra viária, somada a outra intervenção prevista no Plano de Mobilidade da cidade, ampliará a conexão do empreendimento, ligando a alameda comercial à Avenida Juscelino Kubitschek e ao bairro Brasil 500. Isso reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a valorização da região”, ressalta o diretor.

O lançamento do Gran Reserva Treviso será apoiado por campanha de divulgação em Paulínia e Campinas, incluindo outdoors, painéis digitais, rádio e mídias sociais.

“Além disso, o showroom localizado na Avenida José Paulino, 1.506, em Paulínia, já está preparado para receber clientes e investidores interessados em conhecer todos os detalhes do empreendimento. Os visitantes poderão participar de uma experiência de imersão digital pelas áreas do Gran Reserva Treviso”, informa Fabio Tutundjian, CEO da Benedo Soluções Imobiliárias, responsável pela gestão de vendas.

A comercialização do empreendimento será conduzida pela Benedo Soluções Imobiliárias, referência em inteligência de mercado e gestão de vendas de projetos imobiliários de alto padrão. Com atuação voltada para compreender o novo perfil do investidor, a empresa combina tecnologia, experiência digital e estratégias comerciais para potencializar resultados e ampliar o alcance dos empreendimentos que representa.

“O investidor atual busca mais do que um lote ou imóvel: procura conveniência, segurança e valorização. O papel do empreendedor é traduzir essas demandas em estratégias de vendas inteligentes, combinando tecnologia, experiência digital e proximidade com o cliente. É isso que amplia o alcance dos empreendimentos, como o Gran Reserva Treviso”, diz o CEO da Benedo.

Segundo o executivo, as condições comerciais foram estruturadas para atender diferentes perfis de compradores. “Nesse momento de lançamento, as opções de pagamento são à vista ou com atraentes planos parcelados sem juros em até 37 vezes e financiamento de longo prazo em até 180 meses, com juros e correção pelo IPCA. Essa flexibilidade permite que famílias e investidores tenham acesso a um empreendimento com alto potencial de valorização”.

Expansão urbana e legado da Granlote Urbanismo

O lançamento do Gran Reserva Treviso reforça a estratégia da Granlote Urbanismo de expandir sua atuação em cidades estratégicas do interior paulista. Há mais de 25 anos no mercado, a empresa já lançou mais de 40 empreendimentos, vendeu mais de 40 mil unidades e urbanizou mais de 4 milhões de m² em mais de 20 cidades do estado de São Paulo.

Com sede em Barueri (SP), a empresa desenvolve bairros planejados e loteamentos com foco em infraestrutura, sustentabilidade e qualidade de vida. Entre os destaques do portfólio estão projetos em cidades como Salto, Alphaville, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus, Boituva e Santana do Parnaíba.

De acordo com Cunha, o propósito da empresa sempre esteve ligado à construção de comunidades planejadas e valorizadas. “A Granlote foi criada para desenvolver bairros planejados e contribuir para o crescimento das regiões onde atua”.

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Para mais informações sobre a Granlote Urbanismo e o empreendimento, basta acessar o site oficial.