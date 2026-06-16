Adriana Souza lança o livro “O Ativo Invisível”

O mercado brasileiro de beleza e cuidados pessoais é um dos maiores e mais dinâmicos do mundo. No entanto, muitos empreendedores que desejam criar uma marca de cosméticos ainda desconhecem um fator decisivo para o sucesso de seus negócios: a importância da área técnica no desenvolvimento de produtos. Com o objetivo de tornar esse conhecimento acessível, a engenheira química e cosmetóloga Adriana Souza lançou o livro O Ativo Invisível, no dia 12 de junho, na Livraria da Travessa do Shopping Villa-Lobos, em São Paulo.

A obra é um guia prático que apresenta os bastidores do desenvolvimento de produtos cosméticos, traduzindo conceitos técnicos em uma linguagem simples, didática e aplicável ao dia a dia de quem deseja empreender no setor. Com 243 páginas, o livro foi desenvolvido especialmente para empresários, investidores e profissionais que não possuem formação técnica, mas precisam compreender os processos que impactam diretamente a qualidade, a segurança e o posicionamento de seus produtos no mercado de beleza.

Ao longo da leitura, Adriana compartilha conhecimentos acumulados em mais de duas décadas de atuação na indústria cosmética, abordando temas como os segredos da formulação de produtos, a construção de marcas com autoridade, os desafios regulatórios e as estratégias para evitar erros comuns e reduzir custos durante a fase inicial do negócio.

“O objetivo do livro é democratizar o acesso ao conhecimento técnico e mostrar que, por trás de toda marca, existe uma estrutura de desenvolvimento sólida e estratégica. Muitas vezes, esse trabalho é invisível para o consumidor, mas é justamente ele que sustenta a credibilidade e o crescimento das empresas”, explica Adriana Souza.

Com uma trajetória de 25 anos no mercado cosmético, a autora é engenheira química, cosmetóloga e responsável pelo desenvolvimento de mais de 1.500 produtos para empresas do setor. Ao longo de sua carreira, acompanhou de perto a evolução do mercado brasileiro de beleza e identificou a necessidade de aproximar empreendedores das questões técnicas que influenciam diretamente os resultados dos negócios.

Mais do que um livro sobre formulação, O Ativo Invisível propõe uma visão estratégica do desenvolvimento cosmético, mostrando como decisões técnicas podem impactar na inovação, competitividade, rentabilidade e confiança do consumidor.

Para adquirir o livro, basta acessar o Instagram @cosmeticconsulting_assessoria e clicar no link disponível na bio.

Sobre a autora

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Adriana Souza é engenheira química, cosmetóloga e especialista em desenvolvimento de produtos cosméticos. Atua há 25 anos na indústria da beleza e possui um portfólio com mais de 1.500 produtos desenvolvidos para empresas do setor. Sua experiência abrange formulação, inovação, estratégia de desenvolvimento e consultoria para marcas de cosméticos.