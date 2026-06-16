Proteína transforma experiências no varejo alimentar

A suplementação alimentar vem ampliando sua presença no varejo alimentar brasileiro em meio a transformações relacionadas à praticidade, saudabilidade e conveniência. Produtos com apelo proteico, antes mais associados ao universo esportivo e lojas especializadas, passaram a ocupar espaço crescente nas gôndolas de supermercados, atacarejos e redes de conveniência, acompanhando uma demanda mais ampla por alimentação funcional.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) mostram que o consumo de suplementos alimentares vem crescendo de forma consistente no Brasil. Segundo levantamento da entidade, os suplementos alimentares já estão presentes em 59% dos lares brasileiros, representando um crescimento de 10% em comparação aos dados levantados em 2015. O cenário evidencia a ampliação da categoria para além do público esportivo.

Parte desse movimento também acompanha discussões recentes relacionadas ao uso dos medicamentos agonistas de GLP-1, utilizados em tratamentos para obesidade e controle de peso.

Estudos publicados por instituições como a Harvard Health Publishing e análises de especialistas na área da saúde têm reforçado a importância da ingestão adequada de proteínas e da preservação da massa muscular durante processos de emagrecimento, ampliando o interesse por alimentos proteicos, suplementos e produtos voltados à conveniência alimentar.

Proteína avança para além do universo fitness

A presença crescente de produtos proteicos no varejo reflete uma ampliação das ocasiões de consumo da suplementação alimentar. Antes restrita principalmente ao público praticante de atividade física, a proteína passou a integrar diferentes momentos da rotina do consumidor.

Pesquisas conduzidas por consultorias internacionais, como Mintel e FMCG Gurus, apontam aumento do interesse por alimentos que conciliem indulgência e funcionalidade, especialmente em categorias relacionadas à proteína. A tendência acompanha um movimento global de expansão desses produtos no varejo tradicional.

Realizada entre os dias 18 e 21 de maio, em São Paulo, a APAS Show 2026 reuniu empresas dos setores de alimentos, bebidas, varejo e suplementação, apresentando iniciativas alinhadas às transformações observadas no comportamento do consumidor. Entre os exemplos observados na feira esteve a collab entre a Atlhetica Nutrition® e Bob’s Em Casa, que adaptou o tradicional milk shake de morango da rede para uma versão em whey protein.

“Hoje, o consumidor busca produtos que conciliem conveniência, sabor e funcionalidade. A presença da suplementação no varejo alimentar acompanha essa mudança de comportamento e amplia as possibilidades de consumo dentro da rotina”, afirma Ricardo de Angelis, fundador e CEO da Atlhetica Nutrition®.

A proposta integrou uma estratégia voltada à aproximação entre suplementação alimentar e experiências de consumo mais conectadas ao cotidiano do consumidor. Além dos lançamentos voltados à indulgência, o evento também evidenciou o avanço de categorias ligadas à suplementação funcional e alimentos com apelo proteico.

Dados de mercado e análises setoriais também indicam uma ampliação do público consumidor da categoria. Segundo a Grand View Research, o mercado global de suplementos proteicos foi estimado em US$ 29,78 bilhões em 2025 e poderá alcançar US$ 63,22 bilhões até 2033, impulsionado pela busca por saudabilidade, funcionalidade e conveniência alimentar. O estudo projeta uma taxa média de crescimento anual (CAGR) de 10,3% no período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ampliação da presença desses produtos em supermercados e redes varejistas reflete mudanças observadas no mercado brasileiro de alimentação e suplementação nos últimos anos, especialmente em categorias associadas à proteína, snacks funcionais e bebidas com apelo nutricional.