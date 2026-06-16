Proteína transforma experiências no varejo alimentar
O avanço da suplementação alimentar nas gôndolas de supermercados acompanha mudanças nos hábitos de consumo no Brasil. Produtos proteicos, antes concentrados em lojas especializadas, ampliam presença no varejo, impulsionados pela busca por praticidade, saudabilidade e novas experiências de consumo. O cenário ganhou destaque durante a APAS Show 2026, um dos principais eventos supermercadistas da América Latina.
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A suplementação alimentar vem ampliando sua presença no varejo alimentar brasileiro em meio a transformações relacionadas à praticidade, saudabilidade e conveniência. Produtos com apelo proteico, antes mais associados ao universo esportivo e lojas especializadas, passaram a ocupar espaço crescente nas gôndolas de supermercados, atacarejos e redes de conveniência, acompanhando uma demanda mais ampla por alimentação funcional.
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Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) mostram que o consumo de suplementos alimentares vem crescendo de forma consistente no Brasil. Segundo levantamento da entidade, os suplementos alimentares já estão presentes em 59% dos lares brasileiros, representando um crescimento de 10% em comparação aos dados levantados em 2015. O cenário evidencia a ampliação da categoria para além do público esportivo.
Parte desse movimento também acompanha discussões recentes relacionadas ao uso dos medicamentos agonistas de GLP-1, utilizados em tratamentos para obesidade e controle de peso.
Estudos publicados por instituições como a Harvard Health Publishing e análises de especialistas na área da saúde têm reforçado a importância da ingestão adequada de proteínas e da preservação da massa muscular durante processos de emagrecimento, ampliando o interesse por alimentos proteicos, suplementos e produtos voltados à conveniência alimentar.
Proteína avança para além do universo fitness
A presença crescente de produtos proteicos no varejo reflete uma ampliação das ocasiões de consumo da suplementação alimentar. Antes restrita principalmente ao público praticante de atividade física, a proteína passou a integrar diferentes momentos da rotina do consumidor.
Pesquisas conduzidas por consultorias internacionais, como Mintel e FMCG Gurus, apontam aumento do interesse por alimentos que conciliem indulgência e funcionalidade, especialmente em categorias relacionadas à proteína. A tendência acompanha um movimento global de expansão desses produtos no varejo tradicional.
Realizada entre os dias 18 e 21 de maio, em São Paulo, a APAS Show 2026 reuniu empresas dos setores de alimentos, bebidas, varejo e suplementação, apresentando iniciativas alinhadas às transformações observadas no comportamento do consumidor. Entre os exemplos observados na feira esteve a collab entre a Atlhetica Nutrition® e Bob’s Em Casa, que adaptou o tradicional milk shake de morango da rede para uma versão em whey protein.
“Hoje, o consumidor busca produtos que conciliem conveniência, sabor e funcionalidade. A presença da suplementação no varejo alimentar acompanha essa mudança de comportamento e amplia as possibilidades de consumo dentro da rotina”, afirma Ricardo de Angelis, fundador e CEO da Atlhetica Nutrition®.
A proposta integrou uma estratégia voltada à aproximação entre suplementação alimentar e experiências de consumo mais conectadas ao cotidiano do consumidor. Além dos lançamentos voltados à indulgência, o evento também evidenciou o avanço de categorias ligadas à suplementação funcional e alimentos com apelo proteico.
Dados de mercado e análises setoriais também indicam uma ampliação do público consumidor da categoria. Segundo a Grand View Research, o mercado global de suplementos proteicos foi estimado em US$ 29,78 bilhões em 2025 e poderá alcançar US$ 63,22 bilhões até 2033, impulsionado pela busca por saudabilidade, funcionalidade e conveniência alimentar. O estudo projeta uma taxa média de crescimento anual (CAGR) de 10,3% no período.
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A ampliação da presença desses produtos em supermercados e redes varejistas reflete mudanças observadas no mercado brasileiro de alimentação e suplementação nos últimos anos, especialmente em categorias associadas à proteína, snacks funcionais e bebidas com apelo nutricional.
Website: https://www.atlheticanutrition.com.br/