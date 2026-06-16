NoPing disponibiliza app móvel com Multi?Internet

A startup brasileira NoPing anunciou o lançamento de um aplicativo para iOS e Android com suporte à sua tecnologia patenteada de Multi-Internet e Multi-Conexão, solução voltada para reduzir instabilidades em jogos online e aplicativos que dependem de conexão contínua em dispositivos móveis.

O sistema permite utilizar diferentes redes simultaneamente, incluindo Wi-Fi, 4G e 5G, mantendo todas as conexões ativas em paralelo durante a transmissão de dados. Segundo a empresa, a proposta elimina limitações do modelo tradicional de failover, em que uma rede secundária só entra em operação após a falha da principal.

Na nova arquitetura, os pacotes de dados podem seguir por múltiplas rotas ao mesmo tempo. Caso uma conexão apresente degradação, perda de pacotes ou oscilação, as demais rotas já entregaram a informação ao destino, reduzindo interrupções perceptíveis ao usuário.

“O mercado de gaming mobile reúne jogos competitivos que dependem diretamente de estabilidade de conexão. Problemas como ping alto, lag, jitter e instabilidade de rede impactam partidas online em títulos como Free Fire, PUBG Mobile e Mobile Legends”, afirma Marcos Guerra, COO da NoPing.

O lançamento ocorre em um cenário de forte crescimento do acesso móvel à internet no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país conectou 6,1 milhões de novos usuários à internet em apenas dois anos. Paralelamente, relatórios da GSMA Intelligence apontam avanço gradual da cobertura 5G no país entre 2025 e 2026.

Segundo a empresa, a expansão para dispositivos móveis também abre caminho para novos aplicativos compatíveis no futuro, especialmente serviços que exigem alta estabilidade de conexão. A startup afirma que trabalha na ampliação gradual do portfólio de plataformas suportadas.

A tecnologia patenteada da empresa combina agregação de redes e roteamento inteligente em tempo real, criando múltiplas rotas simultâneas para transmissão de dados. A proposta busca reduzir problemas comuns em conexões móveis, como internet caindo, perda de pacotes e oscilações de sinal durante jogos e chamadas online.

Sobre NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt?

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