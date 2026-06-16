Procedimentos apoiam a autoexpressão de pessoas trans

Mais do que uma questão de autoestima, alinhar o corpo à identidade de gênero está intrinsecamente ligado à qualidade de vida, ao reconhecimento e à identificação com a própria essência. Para a população transgênero e não-binária — que, segundo levantamento da FMB/Unesp, representa 1,9% dos adultos no Brasil —, essa jornada de autoafirmação pode passar pela busca por traços que expressem visualmente a sua verdadeira identidade.

Para muitos indivíduos nessa jornada, os procedimentos estéticos injetáveis podem ser uma alternativa vantajosa e menos invasiva. Um estudo com 20 adultos transgêneros (dez mulheres trans e dez homens trans), liderado pelo dermatologista Dr. Walter Loureiro (CRM-PA 10995/RQE 3789) e publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia, mostrou o impacto positivo que tratamentos como o ácido hialurônico injetável podem oferecer nesse perfil de paciente.

“O que observamos na prática clínica agora tem comprovação científica: alinhar os traços faciais à identidade de gênero também é uma questão de saúde e bem-estar. Nosso estudo comprovou uma melhora significativa na qualidade de vida geral e bem-estar dos pacientes. Todos os participantes relataram melhorias, sendo que os ganhos na esfera psicológica e social foram especialmente marcantes, o que sugere um impacto profundo na autoconfiança. Isso reforça como esses procedimentos podem ser uma ferramenta poderosa de afirmação de gênero, com impacto real e mensurável na qualidade de vida”, explica o Dr. Walter.

O dermatologista, que desde 2021 atende pacientes transgêneros, destaca que os procedimentos com ácido hialurônico injetável são uma opção segura e eficaz. “Seus resultados são notados mais rapidamente, com uma recuperação mais tranquila em comparação com uma cirurgia”, afirma. Ele observa que, entre homens trans, a busca se concentra no terço inferior do rosto, com o objetivo de definir o queixo e a mandíbula. “Já entre mulheres trans, a valorização dos lábios é um dos procedimentos mais procurados”, complementa.

A paciente Isabella Pamplona, profissional da área da beleza e eleita Miss Beleza T Brasil 2025, é paciente do Dr. Walter e compartilha sua experiência com o tratamento. “Para mim, as mudanças externas funcionam como uma confirmação da nossa identidade. A imagem que projetamos expressa ao mundo como nos identificamos e queremos ser vistas. No meu processo, os procedimentos com o Dr. Walter foram grandes aliados. Comecei em 2021, querendo dar um ‘up’ nos lábios e, em um processo de muita confiança, ele sugeriu outras aplicações, no queixo e nas têmporas, que suavizaram meus traços e trouxeram a delicadeza e naturalidade que eu buscava. Vejo o poder que esses procedimentos, por serem menos invasivos, têm para alinhar nossa imagem à nossa essência e nos ajudar a acordar todos os dias na nossa melhor versão”, conta Isabella.

Entre os ácidos hialurônicos injetáveis existentes, Restylane se destaca por oferecer resultados naturais e personalizados. A linha contempla um tipo de ácido hialurônico injetável para cada região do rosto. Quem busca sustentação e efeito lifting, há Restylane Lyft; para contorno e projeção do rosto, Restylane Defyne; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane Lidocaine; para volumizar lábios, Restylane Kysse; e para contorno e projeção do queixo, Restylane Shaype. A linha também é indicada para quem busca mais qualidade de pele, já que conta com os Skinboosters, que promovem hidratação e atuam em pontos como tom, textura, maciez, linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros.

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Vale ressaltar que procedimentos com Restylane devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados.