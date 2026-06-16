Meeting Brasil abre inscrições para América Latina 2026

O Meeting Brasil Latin America 2026 abriu inscrições para empresas, destinos e instituições que buscam ampliar relacionamento comercial nos mercados emissores da América do Sul. O roadshow internacional será realizado entre os dias 3 e 13 de agosto de 2026, com etapas em cinco cidades: Lima, Peru, nos dias 3 e 4 de agosto; Santiago, Chile, nos dias 5 e 6 de agosto; Córdoba, Argentina, em 7 de agosto; Buenos Aires, Argentina, em 11 de agosto; e Montevidéu, Uruguai, em 13 de agosto.

A agenda ocorre em um momento de crescimento do turismo internacional no Brasil. Segundo dados da Embratur, com base em informações da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, o país registrou 2,33 milhões de visitantes estrangeiros por via aérea no primeiro trimestre de 2026, alta de 19,4% em relação ao mesmo período de 2025. Considerando todos os modais, o Brasil alcançou 3,74 milhões de chegadas internacionais no trimestre.

Nesse cenário, a edição latino-americana do Meeting Brasil tem como foco aproximar a oferta turística brasileira dos profissionais que atuam na distribuição internacional. O evento conecta destinos, hotéis, resorts, parques temáticos, receptivos, companhias aéreas, atrativos turísticos, centros de convenções e demais fornecedores brasileiros a operadores, agentes de viagem, consolidadores e criadores de conteúdo.

Programação aproxima empresas brasileiras dos canais de venda

Ao longo do circuito, a programação será baseada em reuniões de produto com operadores, rodadas de negócios com agentes de viagem, capacitações de destinos, apresentações comerciais e ações de relacionamento. O formato tem como objetivo apresentar informações sobre produtos turísticos brasileiros aos profissionais que estruturam roteiros, recomendam destinos e comercializam viagens ao Brasil.

Segundo Jair Pasquini, diretor do Meeting Brasil, a presença em mercados internacionais precisa acompanhar o crescimento da demanda pelo país.

“O Brasil está em evidência, mas o interesse do turista internacional precisa chegar aos canais certos. Operadores, agentes de viagem e criadores de conteúdo têm influência direta na escolha dos destinos e produtos brasileiros. O Meeting Brasil aproxima esses profissionais das empresas e regiões que buscam ampliar presença, relacionamento e oportunidades de negócios no exterior”, afirma Pasquini.

A edição de 2026 será voltada a empresas e destinos que desejam fortalecer sua atuação nos mercados sul-americanos. A América do Sul representa uma região estratégica para o turismo internacional brasileiro, tanto pela proximidade geográfica quanto pela conectividade aérea, afinidade cultural e histórico de fluxo turístico para o país.

As modalidades de participação foram estruturadas para diferentes objetivos comerciais. Os expositores poderão realizar apresentações institucionais, reuniões de reconhecimento de produto, capacitações e ações de relacionamento com profissionais do trade internacional.

Para Jair Pasquini, a promoção internacional exige presença recorrente e contato direto com quem comercializa o Brasil.

“Quem deseja ser lembrado, recomendado e vendido precisa estar presente onde a decisão comercial acontece. O Meeting Brasil cria esse ambiente: coloca fornecedores brasileiros frente a frente com operadores, agentes e profissionais que transformam informação qualificada em venda, relacionamento e continuidade de mercado”, analisa.

Além da atuação comercial com operadores e agentes de viagem, o Meeting Brasil também passa a incluir, a partir de 2026, ações fixas de ativação com criadores de conteúdo. A iniciativa amplia a divulgação dos destinos para canais digitais de influência, inspiração de viagem e produção de conteúdo sobre o Brasil.

Destinos turísticos, secretarias de turismo, hotéis, resorts, parques temáticos, centros de convenções, companhias aéreas, receptivos e demais fornecedores interessados podem consultar as informações comerciais e modalidades de participação no site oficial do evento.

Sobre o Meeting Brasil

O Meeting Brasil é uma plataforma internacional de promoção turística e geração de negócios que conecta destinos e empresas brasileiras aos mercados emissores da América Latina e da Europa. O evento já ultrapassou mais de 100 edições internacionais e reúne operadores, agentes de viagem, companhias aéreas, criadores de conteúdo, governos e fornecedores do setor turístico.

O formato do evento é baseado em quatro frentes: reunião de produto com operadores, rodada de negócios com agentes de viagem, capacitação dos destinos e ativação com criadores de conteúdo. A programação também conta com a presença e parceria da Embratur, responsável pelas capacitações de abertura nas edições.

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Mais informações estão disponíveis em www.meetingbrasil.com.br e +55 (47) 99904 7813