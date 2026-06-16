Salute completa 30 anos, recebe prêmio e abre unidades no RS

No ano em que a Salute Rede de Clínicas completa três décadas de atuação na Grande Porto Alegre, a empresa foi reconhecida como a marca mais lembrada pelos gaúchos na edição 2026 da pesquisa Top of Mind RS – As Marcas do Rio Grande, promovida pelo Grupo Amanhã há 36 anos e considerada a mais importante pesquisa regional de marcas do Brasil. O levantamento foi conduzido entre janeiro e abril com 1.200 entrevistados de todas as classes sociais, faixas etárias e mesorregiões do estado; a Salute obteve 16,7% das menções espontâneas em sua categoria. A metodologia considera a primeira marca que vem à mente do consumidor, sem qualquer indução, o que torna o resultado um indicador direto de presença na memória do público gaúcho.

A premiação acompanha um cenário de crescimento expressivo para o setor de clínicas acessíveis no Brasil. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que o Brasil tinha 52,2 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares privados em janeiro de 2025. Considerando a estimativa populacional de 213,4 milhões de habitantes divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2025, isso significa que aproximadamente 160 milhões de pessoas não contam com esse tipo de cobertura privada, dependendo do Sistema Único de Saúde (SUS) ou arcando diretamente com custos de consultas e exames. Para quem arca com os custos do próprio bolso, uma consulta com especialista no sistema particular custa entre R$ 195 e R$ 275, sem nenhuma garantia sobre o quanto será gasto no mês seguinte.

A Salute atua nesse segmento desde 1996, quando foi fundada com a proposta de oferecer atendimento de alto padrão de forma simples e acessível. O modelo é baseado em assinatura mensal, com diferentes opções de planos disponíveis no site da empresa. Pela modalidade, o assinante tem acesso imediato e facilitado a consultas em mais de 30 especialidades médicas — entre elas clínica geral, pediatria, cardiologia, psiquiatria, neurologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia e ginecologia —, além de odontologia completa, mais de 1.000 opções de exames com preços exclusivos e pronto atendimento 24 horas.



Os valores são os mesmos para adultos e crianças, sem distinção de valores por faixa etária. Ao contrário dos planos de saúde convencionais, não há período de carência: o uso começa no mesmo dia da adesão, sem formulários nem autorizações prévias. A Assinatura Salute não é um plano de saúde e não garante cobertura financeira ou internação hospitalar; o acesso aos serviços ocorre mediante pagamento a cada evento.

Assinantes com mais de um ano de contrato têm acesso ao programa Salute+, com preços ainda menores. A rede mantém também parceria com laboratórios, centros de diagnóstico e grandes redes de farmácias, que concedem descontos de até 50% em medicamentos. O modelo ainda permite incluir dependentes sem necessidade de vínculo familiar, o que amplia o alcance para casais, grupos e outros arranjos domésticos.

O reconhecimento no Top of Mind coincide com um ciclo de expansão física da rede. Em 2026, a Salute inaugurou unidades no Centro de Porto Alegre e em Viamão, chegando a dez unidades próprias distribuídas na capital gaúcha e na região metropolitana, que inclui Gravataí, Alvorada, Canoas e Cachoeirinha. A unidade da Avenida Assis Brasil opera em regime 24 horas todos os dias do ano, incluindo feriados. Novas inaugurações estão previstas para os próximos meses.

Atualmente, a rede soma mais de 50 mil assinantes ativos, realiza mais de 450 mil atendimentos por ano e conta com mais de 600 colaboradores, sendo 200 médicos especialistas. “Conseguimos mostrar que é possível pagar um valor justo por um atendimento médico de qualidade”, afirma o CEO Rafael Sá. “O time da Salute é formado por profissionais experientes, apaixonados pelo que fazem e comprometidos com o bem-estar de cada paciente”, complementa.

Para Sá, a lógica da expansão é a mesma desde a fundação da empresa: “Crescer, para a Salute, sempre teve um significado claro: estar cada vez mais próxima das pessoas e facilitar o acesso à saúde de qualidade”.

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A empresa integra o programa Choosing Wisely, iniciativa internacional de medicina baseada em evidências que incentiva protocolos clínicos auditados para evitar procedimentos desnecessários, trabalho liderado pelo diretor médico Dr. Erno Harzheim (CRM-RS 23815). A responsabilidade técnica médica é da Dra. Lídia Sá (CRM-RS 9814) e a odontológica, de Marcelo Goulart (CRO-RS 15225). Informações sobre os serviços, unidades e condições de acesso podem ser consultadas no site oficial da rede.