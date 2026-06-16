Nova IA no atendimento gera 62% mais vendas

O volume de leads gerados por uma operação não diz muito sobre a eficiência dela, principalmente se a empresa não consegue atender rápido. Segundo dados da Velocify, responder em até um minuto aumenta as chances de conversão em até 391%. Na prática, a velocidade e a continuidade do atendimento deixaram de ser diferenciais e passaram a influenciar diretamente os resultados de vendas.

“O problema de muitas empresas hoje não é falta de lead. É falta de estrutura para manter a conversa viva até a venda acontecer”, afirma Luis Ribas, CEO da Chronos.

Isso tem levado empresas a buscar alternativas ao atendimento manual por WhatsApp, como os agentes da Chronos IA. Uma empresa especializada no desenvolvimento de agentes de inteligência artificial para empresas via WhatsApp. O funcionamento difere dos chatbots tradicionais: em vez de seguir fluxos fixos de respostas, os agentes interpretam o contexto da conversa, identificam a intenção do lead, fazem follow-ups automáticos e mantêm o atendimento ativo fora do horário comercial.



No modelo adotado pelas empresas, o agente conduz as etapas iniciais, como qualificação, perguntas de contexto, dúvidas recorrentes e agendamentos, enquanto o vendedor humano é acionado apenas nos momentos decisivos da negociação, com o histórico completo disponível para orientar a abordagem.

“O mercado ainda confunde automação com inteligência. Muitas soluções apenas aceleram respostas. O desafio real é sustentar uma conversa comercial e trazer venda”, completa Luis Ribas.

A eficiência aparece nos números de duas formas diferentes. Em 2024, uma das empresas testou os dois modelos ao mesmo tempo, por 2 meses: de um lado, um agente de IA. Do outro, o time comercial atendendo de forma manual. No modelo com IA, 49% dos leads viraram agendamentos. No fluxo manual, 40%. A diferença ficou mais clara nas vendas fechadas: o modelo com IA gerou 47 vendas, contra 29 no fluxo convencional — um crescimento de 62% no faturamento total.

Já na outra empresa, o resultado já veio na fase de teste do piloto. Logo nos primeiros dias, o agente trouxe um aumento de 30% nos agendamentos. O gargalo identificado pelos gestores não estava na quantidade de leads, mas na capacidade de atender com alta demanda. O lead que antes esfriava por falta de retorno passou a receber atendimento imediato, 24 horas por dia.

A Chronos atua em setores como mercado imobiliário, advocacia, comércio, fábricas e telefonia, com mais de 300 agentes implementados. Qualquer empresa com fluxo de atendimento no WhatsApp pode implementar a solução, com integrações disponíveis em CRM, ERP ou sistemas personalizados conforme a necessidade.

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Mais informações estão disponíveis em https://chronos-ia.com/contato?artigo=cases.