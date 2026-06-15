C4 Parceiros desenvolve treinamento para vendas de consórcio

Em um cenário de crescimento contínuo do mercado de consórcios no Brasil, a C4 Parceiros tem ampliado seus investimentos em treinamento e desenvolvimento de empresas interessadas em atuar no segmento. A iniciativa busca preparar profissionais e operações comerciais para comercializar consórcios de forma estruturada, consultiva e alinhada às exigências do mercado.

Atualmente, a empresa conta com mais de 300 parceiros credenciados em todo o país e projeta dobrar essa base nos próximos 12 meses. Para sustentar esse crescimento, a C4 aposta em um modelo que combina suporte operacional, acompanhamento comercial e programas contínuos de capacitação.

À frente dessa estratégia está Thaina Santos, sócia da C4 Parceiros ao lado de Bruno Fernandes e Head de Desenvolvimento de Parceiros. Com trajetória construída no mercado de consórcios, ela lidera a formação de novos parceiros, auxiliando desde os primeiros passos no segmento até o desenvolvimento de operações mais robustas.

“Nosso objetivo não é apenas credenciar empresas, mas capacitá-las para que tenham segurança, conhecimento e estrutura para atuar com consórcios de forma profissional e sustentável. O treinamento é um dos pilares do nosso modelo de negócios”, destaca Thaina.

A capacitação oferecida pela C4 Parceiros contempla treinamentos presenciais e online, desenvolvimento comercial, acompanhamento de negociações, suporte em cotações conjuntas e apoio em operações de maior complexidade e valor agregado.

Além da formação técnica, os parceiros contam com acesso a diversas administradoras e marcas do mercado, ampliando as oportunidades de negócios e permitindo que cada operação seja conduzida de acordo com o perfil e a necessidade do cliente.

Fundada por Bruno Fernandes e Thaina Santos, a C4 Parceiros atua como uma plataforma de conexão entre administradoras de consórcios, empresas parceiras e profissionais de vendas, oferecendo estrutura, suporte e inteligência comercial para impulsionar resultados em todo o território nacional.

A empresa movimenta atualmente cerca de R$ 80 milhões em créditos comercializados por mês e trabalha com a meta de alcançar R$ 100 milhões mensais até o final do ano, mantendo a capacitação dos parceiros como um dos principais motores desse crescimento.

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Segundo Thaina, a profissionalização da rede é fundamental para acompanhar a evolução do mercado. “Quanto mais preparados estiverem os parceiros, melhores serão os resultados para todos os envolvidos: empresa, vendedor e cliente final”, conclui.