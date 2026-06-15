Sebrae aponta expansão e novo perfil no varejo de moda

O mercado de moda no Brasil vive um ciclo de retomada e transformação. O Panorama Setorial de Comércio de Vestuário e Moda 2025, publicado pelo Sebrae/PR em parceria com a Fecomércio PR, revela mudanças profundas no comportamento do consumidor brasileiro e aponta oportunidades para marcas e varejistas que souberem se adaptar ao novo cenário. O levantamento mostra que o varejo de roupas e acessórios concentra 82,4% das empresas do setor, com mais de 8 mil novos negócios abertos em 2024, sinalizando um mercado em expansão, mesmo diante de um ambiente competitivo.

Entre as principais transformações mapeadas pelo estudo, destaca-se a mudança de valores na decisão de compra. Segundo o Panorama, 68% dos consumidores passaram a priorizar marcas com propósito, enquanto o modelo omnichannel, que integra canais físicos e digitais, projeta expansão de 30%. A moda circular registra crescimento próximo de 40%, refletindo uma consumidora mais consciente e menos disposta a renovar o guarda-roupa a cada temporada. A Geração Z, nascida entre 1997 e 2010, já representa 15% do consumo global de moda e lidera essa virada de comportamento.

Diante desse cenário, Camila Fonseca, consultora de moda da Anellimn, avalia que as marcas precisam responder a essas novas exigências com peças de maior versatilidade e durabilidade. “A consumidora atual quer itens que resolvam diferentes ocasiões sem abrir mão do estilo. Um macacão feminino longo, por exemplo, transita do trabalho ao jantar e se adapta a diferentes estações com a escolha certa de tecido e acessórios”, observa.

A consultora acrescenta que composições com peças clássicas têm ganhado força entre consumidoras que buscam custo-benefício sem abrir mão da elegância. “Investir em itens atemporais, como uma boa bota feminina chelsea, é uma das formas de montar um guarda-roupa versátil e alinhado às tendências sem precisar renovar tudo a cada temporada”, afirma Camila Fonseca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Panorama do Sebrae/PR indica ainda que mais de 60% das empresas do setor estão em fase inicial ou estabelecida, o que exige profissionalização constante para competir em um mercado cada vez mais orientado a valor, propósito e experiência de compra.