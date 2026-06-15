Bom Dia RH une circo, liderança e gestão

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realiza, no dia 26 de junho (sexta-feira), a partir das 8h, na Associação Comercial do Paraná (ACP), mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “O Grande Picadeiro da Vida - Porque a vida é o maior espetáculo de todos!”. O encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais que atuam com pessoas, cultura organizacional e performance. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link.

Com uma proposta diferente e altamente interativa, o evento utiliza a magia, a criatividade e a simbologia do universo circense para provocar reflexões sobre os desafios enfrentados diariamente por profissionais e equipes. A iniciativa reúne a psicóloga e consultora organizacional Aline Marty, o palhaço e artista circense Elder Kloster, o radialista e ator Mauro Mueller e o mágico profissional Michael de Andrade.

Ambiente corporativo

Segundo Aline Marty, o circo oferece uma representação bastante próxima da realidade vivida nas organizações. “O picadeiro é uma metáfora viva do ambiente corporativo. Assim como no circo, o mundo do trabalho exige que cada profissional domine múltiplos papéis ao mesmo tempo”, afirma.

Os personagens clássicos do universo circense ajudam a traduzir competências cada vez mais valorizadas no mercado. O malabarista representa quem precisa lidar com várias demandas simultaneamente e manter o equilíbrio sob pressão. O mágico simboliza a competência técnica aplicada com inteligência, a capacidade de fazer o complexo parecer simples. Já o palhaço traz uma das lições mais estratégicas: sustentar o bom humor, aliviar tensões e fortalecer conexões humanas sem perder a seriedade.

Para a especialista, todos os profissionais assumem esses papéis em diferentes momentos da carreira. “No fundo, cada pessoa já viveu essas três figuras em algum momento da trajetória profissional. O picadeiro apenas torna isso visível, lúdico e transformador”.

Aprendizado que vai além da teoria

A participação ativa do público é um dos diferenciais da proposta. Em vez de apenas assistir às apresentações, os participantes serão convidados a interagir e experimentar situações que estimulam a reflexão e a construção coletiva do conhecimento. A grande diferença de “O Grande Picadeiro da Vida” está justamente no formato vivencial. Não basta ouvir sobre equilíbrio; é preciso sentir o desequilíbrio para compreender o valor de se recompor.

Experiências práticas favorecem a assimilação de conceitos ligados à liderança, colaboração e desempenho. “Quando as pessoas interagem com os personagens do picadeiro, elas deixam de observar uma metáfora e passam a vivê-la. A colaboração deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em uma experiência concreta, gerando aprendizados muito mais profundos e duradouros”.

Leveza e alta performance

Em um contexto marcado por mudanças constantes, pressão por resultados e necessidade de adaptação contínua, a proposta do evento também busca reforçar a importância do equilíbrio emocional e das conexões humanas no ambiente de trabalho. “A mensagem central é que cada um de nós já é protagonista do maior espetáculo de todos, que é a própria vida”, ressalta.

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O verdadeiro desafio está na forma como cada pessoa conduz seu cotidiano, observa Aline. “A coragem de equilibrar demandas sem perder a essência, a criatividade para transformar obstáculos em oportunidades, a resiliência diante das dificuldades e a disposição para experimentar o novo são atitudes que fortalecem equipes, tornam líderes mais presentes e contribuem para resultados mais sustentáveis. Alta performance não é incompatível com leveza, humor e conexão humana. Pelo contrário”, acentua.