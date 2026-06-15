ANALOC Rental Show discutirá desafios da locação de máquinas

Em um momento em que as empresas de locação enfrentam novos desafios tributários, mudanças econômicas, escassez de mão de obra qualificada e crescente necessidade de profissionalização da gestão, a ANALOC Rental Show 2026 prepara uma programação de conteúdo voltada justamente para responder às questões que hoje preocupam os empresários do setor.

A feira será realizada de 6 a 8 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo, e sediará o 12º Congresso Nacional Valorização do Rental, com palestrantes especialistas no mercado de locação de máquinas, além de economistas, executivos, consultores e lideranças empresariais para discutir temas estratégicos que impactam diretamente o presente e o futuro das locadoras brasileiras.

“Mais que um espaço para exposição de equipamentos, a ANALOC Rental Show consolida-se como um ambiente de conhecimento, networking e desenvolvimento empresarial, oferecendo uma agenda construída para auxiliar os empresários na tomada de decisões em um cenário de profundas transformações”, destaca o presidente do Ecossistema LocadoresBR, Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc.

Programação:

Dia 6 de julho

O primeiro evento terá início às 9h30, com o 10º Encontro Regional de PEMTs da Associação Brasileira das Empresas de Fôrmas, Escoramentos e Acessos (ABRASFE), mediado por Alexandre Pandolfo. O encontro promoverá discussões sobre plataformas elevatórias móveis de trabalho e temas relacionados à segurança, operação e desenvolvimento desse segmento.

Na sequência, às 13h, acontecerá a abertura oficial da feira, com a participação da diretoria da ANALOC e do Ecossistema LocadoresBR.

Ainda no primeiro dia, às 16h30, será realizado o Conexão Gestoras, encontro liderado por Helen e Talita Záccaro, que discutirão o papel da liderança feminina na evolução do mercado de locação. A iniciativa promove networking, desenvolvimento profissional e troca de experiências entre empresárias e executivas do setor.

Dia 7 de julho

No segundo dia, às 9h30, no Lado A da área de palestras, o foco estará voltado à rentabilidade, gestão e desenvolvimento organizacional. A especialista Joice Brawerman, da Alec (Associação Brasileira dos Locadores de Equipamentos e Bens Móveis), abrirá os trabalhos com a palestra “Faturar não é lucrar”, abordando um dos temas mais sensíveis para as empresas: a diferença entre crescimento de receita e geração efetiva de resultados.

No Lado B, também às 9h30, Rodrigo José apresentará a palestra “O novo jogo de atrair, desenvolver e reter pessoas”, na qual irá propor reflexões sobre um dos principais desafios enfrentados atualmente pelas locadoras: a formação e retenção de equipes qualificadas.

A programação também contempla temas regulatórios. Às 11h, no Lado A, o Dr. Mauro Abreu, da Alec, abordará os impactos da Norma NR-1 para as empresas de locação, destacando aspectos relacionados à gestão, conformidade e responsabilidade empresarial.

Um dos momentos mais aguardados do Congresso acontecerá às 13h30, com a apresentação do ANALOC Market Report 2025 – Raio X do Estudo de Mercado KPMG, pelo presidente da ANALOC, Paulo Esteves. O levantamento oferecerá uma visão detalhada sobre o estágio atual do mercado brasileiro de locação, tendências de crescimento, desafios e oportunidades. O painel contará com a participação de Mônica Zambolini, presidente da Alec, e Abraham, da Tecnogera.

Dia 8 de julho

O terceiro dia de evento será marcado por discussões voltadas à profissionalização e sustentabilidade dos negócios. Às 9h30, no Lado A, o palestrante Alexandre Assis, da Assis Consultoria, abrirá os debates abordando governança e compliance no rental, em painel que contará com a participação de Carlos Tristão, da GO2, e mediação de Leo Sisloc.

Simultaneamente, no Lado B, Paulo Henrique, da Audit, conduzirá uma das apresentações mais esperadas do evento: “Reforma Tributária: sua locadora está preparada?”. O tema ganhou relevância estratégica diante das mudanças que impactarão diretamente a estrutura fiscal das empresas de locação. O debate contará com a participação de empresários do setor e mediação de Eurimilson Daniel, vice-presidente da Sobratema (Associação Brasileira de Tecnologia e Gestão de Equipamentos).

As alternativas para expansão dos negócios também estarão na pauta do Congresso. Às 11h, Fabrício Gandra apresentará soluções para estruturação de operações de crédito e câmbio voltadas ao mercado de locação de equipamentos, trazendo uma visão prática sobre acesso a recursos financeiros para crescimento empresarial.

Às 13h, Letícia Franco falará sobre um tema que vem ganhando espaço nas discussões empresariais: “Engenharia Patrimonial no Contexto da Reforma Tributária”. Especialista em planejamento patrimonial e reestruturação empresarial, ela abordará estratégias para proteção patrimonial e adaptação ao novo ambiente tributário.

Encerrando a programação, às 14h30, o comentarista político e econômico Caio Coppolla subirá ao palco para apresentar a palestra “Perspectivas econômicas e políticas para o mercado de locação 2026/2027”. Ele discutirá os principais cenários econômicos e institucionais que podem influenciar investimentos, expansão dos negócios e o ambiente empresarial nos próximos anos.

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De acordo com Reynaldo Fraiha, diretor da feira, o congresso está estruturado para oferecer conteúdo prático, estratégico e diretamente conectado à realidade das locadoras brasileiras, contribuindo para o fortalecimento da gestão e para a evolução do setor. “O objetivo é combinar conhecimento, relacionamento e oportunidades de negócios, reforçando a ANALOC Rental Show como o principal evento do mercado de locação de máquinas e equipamentos no Brasil”, assinala Fraiha.