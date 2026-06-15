Allp Fit celebra 3 anos e projeta R$ 2 bi até 2028

Em 16 de junho, a Allp Fit completa três anos de atuação, consolidando uma trajetória de crescimento no mercado fitness brasileiro. A rede alcançou 218 unidades comercializadas, ultrapassou a marca de 150 mil alunos nas academias físicas e ampliou sua atuação por meio de um ecossistema voltado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Criada com a proposta de democratizar o acesso à atividade física por meio do conceito Top to All, a empresa expandiu sua presença para diferentes estados brasileiros e desenvolveu um modelo que combina estrutura moderna, tecnologia e serviços integrados.

“Nosso propósito desde o início foi democratizar o acesso à saúde e à atividade física, oferecendo uma estrutura de qualidade com preços acessíveis para as famílias brasileiras. Os resultados alcançados nesses três anos mostram que existe espaço para um modelo que combine crescimento, inovação e impacto social”, afirma Anderson Franco, CEO da Allp Fit.

Entre os marcos da trajetória da companhia está a criação de um modelo de franquias baseado na autonomia dos investidores. Segundo a empresa, a Allp Fit é a única grande rede do segmento que não possui cláusula de recompra, característica que busca oferecer mais segurança e independência aos franqueados.

Outra particularidade é o conceito de “Academia da Família Brasileira”, que amplia a experiência tradicional das academias ao reunir serviços e espaços voltados para diferentes perfis de usuários. Além dos equipamentos de treinamento, as unidades oferecem espaços kids, saunas masculinas e femininas, cadeiras de massagem, bioimpedância e ambientes planejados para atender desde iniciantes até praticantes mais experientes.

Ao longo dos últimos anos, a companhia também ampliou sua atuação para além das academias físicas. O Ecossistema Allp Fit reúne iniciativas como a Allp Fit Home, plataforma digital de treinamento que já soma mais de 200 mil alunos cadastrados, a Allp Fit Viva+, voltada à saúde corporativa, e a Allp Supplements, marca própria de suplementação esportiva.

A empresa destaca ainda benefícios complementares aos alunos, incluindo teleconsultas, suporte digital e soluções voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida. O crescimento acelerado da rede exigiu investimentos em gestão, padronização operacional e adaptação às características de diferentes mercados regionais, fatores que contribuíram para o fortalecimento da estrutura da companhia.

Para os próximos anos, a Allp Fit projeta mais de R$ 2 bilhões em investimentos até 2028, com foco na expansão da rede, no fortalecimento da tecnologia e na ampliação do acesso à saúde e ao bem-estar. “Crescer de forma sustentável é o nosso principal compromisso. Estamos investindo em tecnologia, capacitação e expansão planejada para manter a qualidade da experiência em todas as unidades da rede. Queremos levar nosso modelo para mais cidades e ampliar o acesso à saúde e à qualidade de vida para milhões de pessoas”, ressalta Anderson Franco.



Com foco em inovação, acessibilidade e crescimento sustentável, a companhia encerra seu terceiro ano de operação com planos de ampliar sua presença nacional e fortalecer sua posição no mercado fitness brasileiro.

Ativações de junho

Para celebrar os três anos da rede, comemorados em junho, a Allp Fit preparou uma série de eventos e ativações que têm como objetivo fortalecer seu posicionamento como a academia da família brasileira e reforçar seu compromisso com a solidariedade.

Realizada em Ipatinga (MG), no dia 7 de junho, a 3ª Corrida Solidária se consolidou como um importante evento de bem-estar para toda a região do Vale do Aço. Pelo terceiro ano consecutivo, a rede de academias levou mais de 2 mil participantes ao Parque Ipanema para percursos de 5 km e 10 km, além de promover ativações com parceiros como Cartão de Todos, UniÚnica, Matrix, Amazon Web Services e Salesforce, entre outros.

Com foco na solidariedade, a participação da Allp Fit na Campanha do Agasalho do Cartão de Todos arrecadou mais de 12 mil peças, fortalecendo ainda mais a parceria entre as duas empresas.

Pensando também nos alunos, uma série de ativações está acontecendo nas unidades da rede durante o mês de junho, unindo a celebração do aniversário ao clima da Copa do Mundo e das festas juninas. Entre os destaques está o Clube da Figurinha, iniciativa em que os espaços kids das academias se transformaram em pontos de encontro para troca de figurinhas, em parceria com o Cartão de Todos. Também foi disponibilizada a camiseta especial “A Torcida da Família Brasileira”, comercializada em unidades selecionadas.

Além disso, durante todo o mês serão realizadas aulas temáticas inspiradas na Copa do Mundo e nas festas juninas. “São aulas coletivas pensadas para engajar os alunos neste mês de celebração”, finaliza Anderson Franco.

Sobre a Allp Fit

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A Allp Fit é uma rede de academias que opera sob o conceito Top to All, democratizando o acesso à saúde, performance e qualidade de vida. A companhia oferece estrutura moderna, tecnologia e uma experiência completa de bem-estar, com benefícios como aulas coletivas, scanner corporal, cashback, telemedicina, suporte nutricional, espaço família e integração entre atividade física, suplementação e serviços. Criada para oferecer segurança e oportunidades aos franqueados, a rede não possui cláusula de recompra, visando garantir maior segurança jurídica e de governança para investidores.