Casal de artistas expõe obras em Veneza durante a Bienal

Os artistas plásticos Samuel Caixeta e Júlia Caixeta participaram, a partir de 20 de maio de 2026, da exposição no Palazzo Albrizzi-Capello, em Veneza, na Itália. A mostra integra a programação paralela da 60ª Bienal de Arte de Veneza, considerado o evento mais importante do calendário da arte contemporânea mundial, que reúne artistas, curadores e instituições de mais de 90 países.

O casal uniu a lua de mel a um compromisso artístico de dimensão internacional: a apresentação de suas obras em um dos palacetes históricos mais emblemáticos do Renascimento veneziano. O Palazzo Albrizzi-Capello, datado do século XVI, é um dos principais espaços expositivos utilizados por galerias durante a Bienal, recebendo artistas de diferentes nacionalidades em mostras de arte contemporânea que dialogam com a arquitetura e a história do local.

Entre as obras expostas, destacam-se produções criadas com materiais inusitados e de profundo significado simbólico. Uma das séries foi desenvolvida com vinho e pigmentos da Vinícola Costa Cave, do estado de Goiás, após uma imersão artística realizada pelo casal no espaço da vinícola e no condomínio Fazenda Canoa. A utilização do vinho como matéria-prima une território, memória e expressão, conectando a arte ao solo goiano de origem do artista. Outra obra foi criada sobre um tênis Arcas Bear, elemento que representa a trajetória de Samuel Caixeta como artista: os passos, a constância e a determinação de anos de percurso até alcançar o reconhecimento internacional.

Samuel Caixeta é reconhecido pelo estilo neoexpressionista que alia pinceladas gestuais, texturas empastadas e uma paleta de cores intensas — amarelo, azul e preto — a temáticas ligadas à espiritualidade, identidade humana e fé. Natural de Goiânia (GO), o artista iniciou sua trajetória nas artes aos 7 anos de idade, influenciado pelos pais, os artistas plásticos Cláudio Caixeta e Alessandra Alves, que acumulam cerca de 50 anos de carreira. As influências do grafite de rua e da pixação da adolescência também marcam a energia e o gesto presentes em suas obras.

Ao longo de sua trajetória, Samuel Caixeta acumula mais de 4.340 obras produzidas e participações em exposições no Museu do Louvre (Paris), Art Basel Miami, Scope Miami, Turim, Dubai, Egito e Nova York. O artista é também fundador do Instituto Social Eu Acredito no Seu Sonho, do espaço Meu Ateliê em Alphaville (SP), e autor do livro O Profissional Criativo. Sua atuação vai além das artes visuais: Samuel também é palestrante de criatividade.

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Júlia Barbosa Caixeta também integrou a mostra com suas obras, ampliando a presença do casal no circuito internacional da arte contemporânea e reforçando a trajetória artística que os une como parceiros de vida e de criação. Artista plástica e psicóloga, pós-graduada em Gestalt-terapia, Julia Caixeta desenvolve obras que exploram sensibilidade, identidade e expressão emocional por meio de cores vibrantes e elementos simbólicos. Já participou de editais de arte e realizou exposições em Goiânia e São Paulo. Sua produção artística dialoga entre arte, subjetividade e experiência humana, unindo autenticidade, contemplação e intensidade estética.