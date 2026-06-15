Dia do Correspondente Jurídico é celebrado em 17 de junho

O dia 17 de junho passa a marcar o Dia do Correspondente Jurídico, uma data escolhida para valorizar publicamente os profissionais que representam contratantes em diligências, audiências, protocolos, cópias, despachos e outras demandas que tornam possível a presença da advocacia em diferentes regiões do Brasil.

A iniciativa teve início com o Jurídico Certo, plataforma voltada à gestão da contratação de correspondentes jurídicos, e conta com o apoio da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L). A proposta, no entanto, é que o Dia do Correspondente Jurídico seja um movimento aberto e colaborativo, convidando correspondentes, advogados, escritórios, empresas, departamentos jurídicos, associações e parceiros do mercado a reconhecerem a importância desses profissionais para a rotina jurídica brasileira.

Em um país de dimensões continentais, a atuação dos correspondentes jurídicos é essencial para que escritórios, empresas e departamentos jurídicos consigam atender demandas em diferentes comarcas, mesmo sem presença física em todas as cidades. São esses profissionais que aproximam distâncias, dão agilidade à rotina jurídica e ajudam a tornar a advocacia mais eficiente, descentralizada e presente onde ela precisa estar.

“O correspondente jurídico tem um papel fundamental no funcionamento do mercado jurídico brasileiro. Ele representa presença local, agilidade, confiança e oportunidade. Criar uma data para reconhecer essa atuação é uma forma de dar visibilidade a uma categoria que, todos os dias, ajuda a mover a advocacia em diferentes regiões do país”, afirma Diego Ramos, CEO do Jurídico Certo.

A escolha do dia 17 de junho não está ligada a uma lei antiga ou a um fato isolado, mas a uma necessidade atual: reconhecer publicamente uma atividade que sempre foi essencial para a advocacia. A data nasce em junho, mês em que o Jurídico Certo também celebra seus 13 anos de atuação, como um marco de pertencimento e valorização para os profissionais que atuam na correspondência jurídica em todo o Brasil.

“O reconhecimento ao trabalho dos correspondentes jurídicos é algo que já se fazia necessário há muito tempo. Apoiar o Dia do Correspondente Jurídico é apoiar uma iniciativa que valoriza quem está na ponta da operação jurídica e contribui diretamente para um mercado mais eficiente, acessível e conectado”, destaca Daniel Marques, diretor-executivo da AB2L.

Além de apoiar escritórios e departamentos jurídicos, a correspondência jurídica também representa uma porta de entrada e um caminho de crescimento para muitos profissionais. Para quem está começando, pode ser fonte de experiência prática, renda e construção de autoridade. Para quem já atua no mercado, pode ampliar a rede de contatos, fortalecer a reputação profissional e gerar novas oportunidades.

Segundo dados reunidos no site oficial do movimento, o Brasil conta com uma das maiores proporções de advogados por habitante do mundo, além de milhões de processos em tramitação no Judiciário. Nesse cenário, a atuação dos correspondentes jurídicos contribui para dar escala, capilaridade e eficiência à operação jurídica em todo o país.

Como participar do movimento



A participação no Dia do Correspondente Jurídico pode acontecer nas redes sociais, sites institucionais, newsletters, eventos e ações voltadas à comunidade jurídica.

Profissionais, escritórios, empresas e parceiros são convidados a participar usando a hashtag #DiaDoCorrespondenteJurídico em seus perfis nas redes sociais, compartilhando conteúdos sobre a data e marcando correspondentes jurídicos que fazem parte dessa trajetória.

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No site oficial do movimento, há um kit com materiais de apoio para divulgação, como selo oficial, cards para redes sociais e capa para LinkedIn. As peças poderão ser utilizadas em posts, sites, assinaturas de e-mail e materiais institucionais.



Serviço:



Evento: Dia do Correspondente Jurídico

Data: 17 de junho

Site oficial: diadocorrespondente.com.br

Hashtag: #DiaDoCorrespondenteJurídico

Iniciativa: Jurídico Certo, com o apoio da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), colaborativa e aberta ao mercado