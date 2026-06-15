EcoPower comemora 13 anos no mercado de energia solar

No dia 10 de junho, a EcoPower Eficiência Energética atinge a marca de 13 anos de operações no setor de energia fotovoltaica no Brasil. Fundada com o objetivo de atuar na implantação de sistemas de geração de energia solar, a empresa tem sua gestão dividida entre os fundadores Anderson Oliveira, que ocupa o cargo de CEO Operacional, e Náchila Oliveira, responsável pela função de CEO de Estratégia.

Ao longo do período de treze anos desde a sua fundação, a liderança concentrou esforços na expansão da infraestrutura técnica e no desenvolvimento comercial do negócio. Na estrutura organizacional vigente, a divisão de funções atribui a Anderson Oliveira o gerenciamento da execução dos projetos, da logística em campo e do desempenho técnico dos equipamentos. Em contrapartida, Náchila Oliveira responde pelo planejamento de longo prazo, posicionamento de mercado e estratégias de capilaridade da marca.

Atualmente, a companhia contabiliza mais de 95 mil projetos de energia fotovoltaica homologados, com instalações distribuídas por diferentes regiões do território nacional, atendendo aos segmentos residencial, comercial, industrial e de agronegócio. Em dezembro de 2025, eram 85 mil projetos. Com base no volume atual de contratos e na projeção de novas homologações, a empresa direciona seu planejamento para atingir a faixa de faturamento e volume de clientes correspondente a seis dígitos na escala de suas operações. Ou seja, 100 mil projetos homologados.

A respeito do atual estágio da organização, os executivos manifestam satisfação com os índices de crescimento volumétrico alcançados pela operação no decorrer dos 13 anos de atividade. Quanto às perspectivas para o setor de energia solar, a governança da EcoPower projeta um cenário de consolidação tecnológica no país, com a expectativa de que os sistemas fotovoltaicos passem a integrar de forma mais ampla as redes de distribuição e armazenamento de energia, impulsionados pela evolução de baterias e pela abertura do mercado livre de energia nas próximas décadas.

“Para nós, da EcoPower, é um sonho que está se realizando rapidamente. Em 13 anos, estamos muito próximos de alcançarmos essa marca de 100 mil projetos homologados. Só comprova nosso compromisso e respeito a cada pessoa que confiou em nosso potencial e apostou num futuro sustentável e na economia que poderia alcançar com as soluções em energia solar que dispomos. Assim nossa estimativa é de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento ainda esse ano”, afirma Anderson.

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Para Náchila, a energia solar é importante para o orçamento em todos os seus níveis: familiar, empresarial, rural e industrial. “A energia solar é uma ferramenta essencial de eficiência orçamentária em todas as esferas. No âmbito familiar, protege a renda ao reduzir custos fixos, permitindo reinvestimentos no lar. Para empresas e comércios, transforma despesas voláteis em ativos controlados, melhorando o fluxo de caixa e a competitividade. No setor industrial, onde a eletricidade é um insumo crítico, mitiga o impacto de bandeiras tarifárias e estabiliza o planejamento de longo prazo. No meio rural, apoia o agronegócio ao baratear processos como irrigação e refrigeração. Assim, em qualquer nível, a tecnologia fotovoltaica reduz custos fixos e promove estabilidade financeira sustentável”, diz a executiva.