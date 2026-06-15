LTM lança BlueVerse™ para iRun para superar os serviços gerenciados na era de Agentic AI

A LTM, parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse™ para iRun, um modelo de serviços gerenciados nativo de IA projetado para transformar as operações de TI tradicionais em um modelo operacional resiliente, inteligente e orientado a resultados.

À medida que os ambientes corporativos se tornam mais complexos — abrangendo nuvem híbrida, SaaS e ecossistemas orientados por IA — os modelos tradicionais de serviços gerenciados são cada vez mais limitados por equipes isoladas, processos estáticos e escalonamento baseado em esforço.

O BlueVerse para iRun aborda essa mudança ao ir além da entrega baseada em número de funcionários, adotando uma abordagem orientada por plataforma, impulsionada por Agentic AI, convergência de conhecimento e processos como código. Construído sobre o ecossistema BlueVerse, o iRun cria uma camada de inteligência unificada que reúne dados corporativos, telemetria, fluxos de trabalho e contexto operacional, permitindo que a IA raciocine entre sistemas, identifique causas raiz e execute ações dentro de diretrizes definidas.

O iRun combina agentes de IA e conhecimento humano para transformar as operações, passando do gerenciamento reativo de incidentes para a entrega de serviços proativa, de autoaprendizagem e orientada a resultados. Ele possibilita maior confiabilidade do sistema, ciclos de resolução mais rápidos e a capacidade de redirecionar os gastos de TI da manutenção ("execução") para a inovação ("mudança"), liberando capacidade para a transformação. O iRun visa uma resolução automatizada de 60 a 70%, um fechamento de incidentes 40 a 60% mais rápido e a prevenção de até metade das interrupções potenciais antes que elas ocorram.

“Hoje, as empresas esperam que os serviços gerenciados ofereçam mais do que eficiência — elas esperam inteligência, adaptabilidade e resultados mensuráveis”, disse Krishnan Iyer, diretor de Crescimento da LTM. “O BlueVerse para iRun reúne IA proativa, inteligência operacional e automação governada para ajudar os clientes a irem além de modelos baseados em esforço, rumo a operações resilientes e orientadas a resultados, que escalam com confiança.”

Com a governança integrada desde a concepção, o BlueVerse para iRun incorpora execução baseada em políticas, tomada de decisões com intervenção humana e auditabilidade completa — garantindo confiança de nível empresarial à medida que a IA se expande pelas operações.

O BlueVerse para iRun amplia o ecossistema BlueVerse para operações integradas — abrangendo gerenciamento de aplicativos, serviços de infraestrutura cognitiva e cibersegurança — ajudando as empresas a superarem os serviços gerenciados tradicionais e a adotarem um modelo orientado por IA que proporciona resultados de negócios exponenciais. Para mais informações, acesse ltm.com/services/iRun.

Sobre a LTM

A LTM ??— uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Juntamente com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260614943213/pt/

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Shambhavi Revandkar | Relações com a Mídia Global | shambhavi.revandkar@ltm.com