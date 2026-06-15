LTM lança BlueVerse™ para iRun para superar os serviços gerenciados na era de Agentic AI
Modelo de operações nativo de IA permite que empresas migrem da entrega de serviços reativos para serviços gerenciados inteligentes e orientados a resultados
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A LTM, parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse™ para iRun, um modelo de serviços gerenciados nativo de IA projetado para transformar as operações de TI tradicionais em um modelo operacional resiliente, inteligente e orientado a resultados.
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À medida que os ambientes corporativos se tornam mais complexos — abrangendo nuvem híbrida, SaaS e ecossistemas orientados por IA — os modelos tradicionais de serviços gerenciados são cada vez mais limitados por equipes isoladas, processos estáticos e escalonamento baseado em esforço.
O BlueVerse para iRun aborda essa mudança ao ir além da entrega baseada em número de funcionários, adotando uma abordagem orientada por plataforma, impulsionada por Agentic AI, convergência de conhecimento e processos como código. Construído sobre o ecossistema BlueVerse, o iRun cria uma camada de inteligência unificada que reúne dados corporativos, telemetria, fluxos de trabalho e contexto operacional, permitindo que a IA raciocine entre sistemas, identifique causas raiz e execute ações dentro de diretrizes definidas.
O iRun combina agentes de IA e conhecimento humano para transformar as operações, passando do gerenciamento reativo de incidentes para a entrega de serviços proativa, de autoaprendizagem e orientada a resultados. Ele possibilita maior confiabilidade do sistema, ciclos de resolução mais rápidos e a capacidade de redirecionar os gastos de TI da manutenção ("execução") para a inovação ("mudança"), liberando capacidade para a transformação. O iRun visa uma resolução automatizada de 60 a 70%, um fechamento de incidentes 40 a 60% mais rápido e a prevenção de até metade das interrupções potenciais antes que elas ocorram.
“Hoje, as empresas esperam que os serviços gerenciados ofereçam mais do que eficiência — elas esperam inteligência, adaptabilidade e resultados mensuráveis”, disse Krishnan Iyer, diretor de Crescimento da LTM. “O BlueVerse para iRun reúne IA proativa, inteligência operacional e automação governada para ajudar os clientes a irem além de modelos baseados em esforço, rumo a operações resilientes e orientadas a resultados, que escalam com confiança.”
Com a governança integrada desde a concepção, o BlueVerse para iRun incorpora execução baseada em políticas, tomada de decisões com intervenção humana e auditabilidade completa — garantindo confiança de nível empresarial à medida que a IA se expande pelas operações.
O BlueVerse para iRun amplia o ecossistema BlueVerse para operações integradas — abrangendo gerenciamento de aplicativos, serviços de infraestrutura cognitiva e cibersegurança — ajudando as empresas a superarem os serviços gerenciados tradicionais e a adotarem um modelo orientado por IA que proporciona resultados de negócios exponenciais. Para mais informações, acesse ltm.com/services/iRun.
Sobre a LTM
A LTM ??— uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a geração de valor. Juntamente com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados de nossos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260614943213/pt/
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Contato:
Shambhavi Revandkar | Relações com a Mídia Global | shambhavi.revandkar@ltm.com
Fonte: BUSINESS WIRE