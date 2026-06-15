Startup de reputação na IA é finalista do Web Summit Rio

A startup brasileira Teia Studio chegou às finais do PITCH Competition do Web Summit Rio 2026. De 1.300 startups inscritas para apresentação a investidores, a Teia Studio foi escolhida entre as dez melhores. A empresa é desenvolvedora do Teia GEO IGO, a primeira plataforma do mundo capaz de monitorar e auditar em tempo real o que as principais inteligências artificiais generativas dizem sobre marcas, instituições e serviços.

A Teia surgiu da seguinte constatação: todos os dias, milhões de pessoas usam ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity como primeira fonte de informação — sobre empresas, hospitais, produtos, serviços públicos e até políticos; mas ninguém monitorava, até agora, o que essas IAs realmente dizem; e o que elas dizem nem sempre é verdade.

As IAs generativas não funcionam como o Google. Enquanto o buscador apresenta uma lista de links e deixa o usuário decidir em qual confiar, uma IA generativa entrega uma narrativa pronta, apresentada como verdade — sem página 2, sem segunda opinião.

“O mercado de GEO já arruma a vitrine das empresas para aparecer nas IAs, mas, até agora, ninguém confere em tempo real o que essas IAs estão dizendo para as pessoas. É isso que a Teia GEO IGO mede”, explica José Vásquez, fundador e CDAO da Teia Studio.

A Teia GEO IGO opera 24 horas por dia, sete dias por semana, em ciclos de auditoria semanal:

A plataforma parte do site oficial de uma empresa — já indexado pelo Google — como fonte de verdade original;

Perguntas padronizadas são enviadas simultaneamente a quatro modelos de IA: ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity ;

; Cada resposta é registrada integralmente em banco de dados, com data, hora e modelo;

O sistema audita se a marca foi citada, se as informações são precisas ou fabricadas (alucinações), o grau de concordância entre os modelos e a variação de comportamento ao longo do tempo;

Os resultados são consolidados em dashboards e relatórios auditáveis com dados reais — não simulações.



Para tornar esses dados comparáveis e acionáveis, a Teia Studio desenvolveu indicadores proprietários (KAPIs — Key Algorithmic Performance Indicators), que transformam a percepção das IAs em métricas auditáveis.

A metodologia foi batizada de IGO — Intelligence Governance & Observability, uma disciplina nova que vai além do GEO (Generative Engine Optimization). Enquanto o GEO apenas busca otimizar como marcas aparecem nas IAs, o IGO audita e monitora continuamente o que essas IAs efetivamente dizem. A metodologia está protegida por patente depositada no INPI (BR 10 2026 001032-4) e fundamentada em artigo científico publicado no Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.19765674).

Resultados do Programa Piloto

Entre 9 de março e 7 de abril de 2026, a Teia Studio conduziu seu Programa Piloto com quatro marcas reais de quatro setores distintos, auditando quatro modelos de IA em ciclos semanais. No case do setor de saúde pública — dois ciclos, 640 interações analisadas — os resultados foram contundentes:

58 alucinações detectadas , das quais 18 classificadas como de alta gravidade — dados completamente inventados pelas IAs;

, das quais 18 classificadas como de alta gravidade — dados completamente inventados pelas IAs; Aumento de 1.250% nas alucinações entre a primeira e a segunda semana (de 4 para 54 ocorrências);

entre a primeira e a segunda semana (de 4 para 54 ocorrências); A Perplexity concentrou 83% das alucinações graves: médicos com registro profissional (CRM) inventados, localização geográfica errada, sites inexistentes, estudos científicos fabricados e dados de contato falsos;

médicos com registro profissional (CRM) inventados, localização geográfica errada, sites inexistentes, estudos científicos fabricados e dados de contato falsos; Em 1 de cada 3 perguntas , as quatro IAs deram respostas contraditórias entre si para a mesma questão;

, as quatro IAs deram respostas contraditórias entre si para a mesma questão; Em média, as IAs só citaram a marca em 44% das respostas — nas demais, simplesmente ignoraram a instituição, mesmo quando a pergunta era diretamente sobre ela;

— nas demais, simplesmente ignoraram a instituição, mesmo quando a pergunta era diretamente sobre ela; Nenhuma IA alertou o usuário sobre a possibilidade de estar fornecendo informações incorretas.



A partir desses diagnósticos em tempo real, a plataforma Teia GEO IGO sugere ações técnicas nos domínios e canais oficiais das marcas para que as IAs passem a reconhecer o conteúdo oficial como a fonte primária de verdade.

“Com a Teia GEO IGO, as empresas passam a enxergar, de forma estruturada, o que as IAs estão dizendo sobre elas — e como esse discurso se compara ao da concorrência. Isso muda completamente a capacidade de decisão estratégica em marketing, reputação e comercial”, conclui Vásquez.

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Mais informações: https://teiageoigo.com/?