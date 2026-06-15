AICE Sorvetes adapta estratégia de ponto de venda para Copa

Experiências de consumo, conexão emocional com o público e fortalecimento do ponto de venda (PDV) estão entre as estratégias adotadas pela indústria de sorvetes para ampliar a relevância da categoria no varejo brasileiro. A avaliação foi apresentada em matéria do portal Super Varejo sobre tendências e perspectivas do setor para 2026.

Segundo a publicação, o mercado tem ampliado ocasiões de consumo e investido em ações voltadas à diferenciação de produtos, ativação de marcas e valorização da experiência de compra. Nesse cenário, o PDV ganha importância como espaço de relacionamento com o consumidor e estímulo ao giro da categoria.

Amilton Silva, diretor comercial da AICE Sorvetes no Brasil comenta que a estratégia de marketing da marca está sendo adaptada para dialogar com o consumidor brasileiro e seus hábitos de consumo no varejo durante a Copa do Mundo FIFA 2026. Segundo ele, a comunicação será regionalizada e alinhada às características locais, aproximando uma marca global da realidade brasileira.

“A estratégia foi construída a partir de elementos fortemente presentes na cultura brasileira, especialmente a paixão pelo futebol e os momentos de convivência entre famílias e amigos. A AICE pretende levar o clima da torcida para os PDVs, criando experiências mais emocionais e conectadas ao cotidiano do consumidor”, revela Silva.

Patrocínio da Copa do Mundo FIFA 2026

A AICE Sorvetes é patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e entre as ativações previstas estão materiais temáticos para PDVs, ambientação dos freezers, comunicação visual inspirada na Copa, campanhas promocionais, conteúdos digitais relacionados ao torneio e ações integradas com distribuidores e varejistas.

Diego Augusto, diretor de marketing da AICE reforça que a empresa também prevê ativações regionais alinhadas às diretrizes oficiais da Federação Internacional de Futebol (FIFA,), buscando transformar o PDV em um espaço de experiência para o consumidor. Segundo Diego Augusto, os principais objetivos são ampliar o reconhecimento da marca, fortalecer sua conexão emocional com o consumidor brasileiro e consolidar sua presença no mercado nacional.

“A AICE busca aproveitar a mobilização gerada pela Copa para associar seus produtos a momentos de alegria, convivência familiar e celebração, reforçando atributos como acessibilidade, presença global e proximidade com o consumidor. O patrocínio da Copa do Mundo FIFA 2026 foi incorporado como uma plataforma estratégica para acelerar a expansão da AICE no Brasil”, comenta o profissional de marketing.

De acordo com Diego Augusto, o patrocínio da Copa do Mundo FIFA 2026 tem sido integrado à estratégia de expansão da AICE no varejo brasileiro. Ele explica que a marca pretende utilizar o evento para, além de fortalecer sua presença nos PDVs, ampliar sua distribuição nacional e estreitar o relacionamento com distribuidores e varejistas.

“O patrocínio fortalece a visibilidade da marca e cria oportunidades de relacionamento com novos parceiros estratégicos. Além disso, a estratégia conecta a paixão do brasileiro pelo futebol à experiência de consumo, transformando o varejo em um ambiente de celebração e engajamento com a marca”, declara.

A AICE enxerga a Copa do Mundo FIFA 2026 como uma plataforma de construção de médio e longo prazo. A expectativa da empresa é aumentar o giro dos produtos nos freezers, ampliar a presença nos PDVs e acelerar a expansão da operação brasileira, alcançando novas regiões e fortalecendo sua capilaridade no varejo nacional.

“Após o evento, a empresa pretende continuar fortalecendo sua operação no Brasil, utilizando o reconhecimento gerado pela competição para consolidar sua distribuição, ampliar sua presença no varejo e expandir sua atuação na América Latina. O objetivo é sustentar os pilares de presença global, acessibilidade e conexão com momentos de celebração do consumidor”, enfatiza o diretor de marketing.

Lançamento de produto temático

Como parte dessa estratégia, a AICE Sorvetes aposta em um lançamento temático para aproximar ainda mais a marca dos consumidores durante o maior evento do futebol mundial. A empresa traz ao mercado o GOOAL, produto inspirado na paixão dos brasileiros pelo esporte e desenvolvido para conectar entretenimento, consumo e experiência no ponto de venda. Com formato de bola, o lançamento chega ao Brasil no dia 12 de junho e será uma das principais apostas da marca para o período da competição.

“O GOOAL é um exemplo claro de como queremos transformar o patrocínio da Copa em uma experiência real para o consumidor. Não estamos falando apenas de comunicação visual, mas de produto, PDV, campanha e sell-out trabalhando juntos para aproximar a AICE da paixão do brasileiro pelo futebol”, afirma Diego Augusto.

Além de reforçar a presença da marca no varejo, o lançamento busca criar uma conexão emocional com o público por meio de um produto alinhado ao espírito da competição. A expectativa da empresa é que o GOOAL contribua para ampliar a visibilidade da AICE durante a Copa, fortalecendo o relacionamento com consumidores e parceiros comerciais em todo o país.

AICE Sorvetes

Fundada em Singapura, em 2015, a AICE está presente em 18 países e produz cerca de 10 milhões de sorvetes por dia em quatro fábricas internacionais. A marca chegou ao Brasil em 2024 e vem ampliando sua presença no varejo nacional, com foco em tecnologia, acessibilidade e desenvolvimento de produtos adaptados ao clima tropical.

Dados da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), citados pelo portal Super Varejo, indicam que 54,8% dos consumidores compram sorvetes em supermercados. A entidade projeta ampliar em 50% o consumo da categoria no país ao longo da próxima década, apoiada na diversificação de produtos, inovação e fortalecimento da indústria nacional.

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Para mais informações, basta acessar: sorvetesaice.com.br/