Boomi nomeada Pioneira no Emerging Market Quadrant da Gartner® para Construtores de Agentes sem Códigos em junho de 2026

A Boomi, empresa de ativação de dados por IA, anunciou hoje que foi reconhecida como Pioneira no Emerging Market Quadrant da Gartner® para Construtores de Agentes sem Código (NCAB, No-Code Agent Builders). A Gartner define o mercado de NCABs como produtos entregues via SaaS que oferecem um design integrado e um ambiente de execução para construir, publicar e gerenciar agentes alimentados por IA sem usar códigos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615914634/pt/

Boomi Named a Pioneer in June 2026 Gartner® Emerging Market Quadrant for No-Code Agent Builders

A Boomi vê esse reconhecimento como um reflexo da rápida evolução da empresa, passando de uma potência de integração e automação a uma plataforma de infraestrutura agentiva em grande escala, expandindo o papel da empresa no emergente mercado de IA agentiva.

Um novo capítulo na IA agentiva empresarial

De acordo com a Gartner, os fornecedores reconhecidos como Pioneiros nesse quadrante se estabeleceram em empresas com ênfase em cargas de trabalho de integração e automação, e estão agora focando em automação agentiva, fornecendo soluções para Construtores de Agentes sem Códigos, aproveitando a sua ampla biblioteca de automações determinísticas. A Gartner ainda nota que esses fornecedores visam ser orquestradores mais amplos de agentes de IA, como através de registros de MCP (Protocolo de Contexto do Modelo) ou gateways de IA na sua plataforma.

Para a Boomi, o reconhecimento como Pioneiro destaca o investimento profundo da empresa na infraestrutura agentiva, incluindo seus recursos de fluxo de trabalho com agentes, apoio a 1.000 ferramentas habilitadas para MCP e seu ambiente de desenvolvimento com pouco ou nenhum código, que capacita tanto profissionais de TI quanto tecnólogos de negócios a construir e empregar agentes de IA de nível empresarial em grande escala.

"Na nossa perspectiva, sermos reconhecidos como Pioneiros no inédito Emerging Market Quadrant da Gartner para Construtores de Agentes sem Códigos é um momento decisivo para a Boomi", afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "Vemos esse reconhecimento como um reflexo do foco contínuo da Boomi em ajudar as empresas a aproveitar o poder dos agentes de IA, não como uma promessa do futuro, mas como uma realidade empregável hoje. Nossos clientes já estão vendo resultados mensuráveis, e só estamos começando".

Clientes gerando resultados do mundo real

A crescente base da Boomi de clientes empresariais está colocando agentes de IA para trabalhar em funções empresariais críticas, como financeira, cadeia de suprimentos, RH, vendas e TI.

"Durante a construção, respostas confusas não são aceitáveis; você tem a peça certa ou não", afirmou Michael Hanken, vice-presidente sênior de TI da Multiquip, Inc. "Com a Boomi, nossa taxa de alucinação é menos do que meio por cento em 200.000 SKUs e mais de 700 peças de equipamento. É isso que é preciso para criar a confiança dos clientes na IA, e é por isso que continuamos expandindo o que fazemos com a Boomi".

"Quando contatamos a Boomi, tínhamos centenas de milhares de registros de clientes espalhados por 40 aquisições", afirmou Joe Giannetti, diretor de informação e diretor de segurança da informação da Lexitas. "A Boomi nos ajudou a juntar tudo isso e, agora, essa base acelera a adoção da IA para a gente. Estamos muito entusiasmados sobre como estamos caminhando com os agentes de IA, e ter um parceiro no qual confiamos para fazer isso com precisão e de forma segura faz toda a diferença".

Para a Boomi, o reconhecimento como Pioneira no relatório da Gartner complementa um corpo crescente de validação de terceiros sobre o impacto da empresa em IA agentiva empresarial e sua capacidade de fornecer resultados empresariais mensuráveis. Os clientes da Boomi já estão construindo e expandindo agentes de IA em ambientes complexos com vários sistemas, uma tendência refletida no recente reconhecimento de analistas do setor.

Veja o relatório Emerging Market Quadrant da Gartner® para Construtores de Agentes sem Códigos (NCAB) de 2026 aqui.

Recursos adicionais

Aviso da Gartner:

Gartner® Emerging Market Quadrant™ para Construtores de Agentes sem Códigos - Fornecedores estabelecidos, Jason Wong, Keith Guttridge, Eric Goodness, Kelli Smith, Justin Tung, 8 de junho de 2026.

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa agentiva, dando vida aos dados da empresa. A Plataforma Empresarial da Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura agentiva essencial para impulsionar a transformação agentiva. Ao unificar o design e a governança de agentes, gerenciamento de API e MCP, integração e automação, e gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalonável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os tamanhos a alcançar agilidade, eficiência e inovação em grande escala. Descubra mais em boomi.com.

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