Mercado de eventos amplia busca por assessoria em SP

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil) apontam que o setor movimentou aproximadamente R$ 813,5 bilhões em 2024, o equivalente a 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O levantamento também indica que a cadeia produtiva reúne cerca de 300 mil empresas e gera mais de 12 milhões de empregos diretos e indiretos em todo o país.

Em São Paulo, principal mercado de eventos do Brasil, esse crescimento tem ampliado a demanda por serviços especializados de planejamento, coordenação e gestão de eventos sociais e corporativos.

Segundo Camilla Davoglio, fundadora da Davoglio & Co., a procura por assessorias responsáveis pela organização de fornecedores, cronogramas, logística e execução operacional tem aumentado, especialmente em eventos que envolvem múltiplos prestadores de serviço.

O movimento acompanha mudanças no comportamento dos consumidores, que passaram a buscar maior previsibilidade, personalização e suporte profissional na realização de celebrações e encontros empresariais.

Planejamento especializado ganha espaço no setor

A organização de eventos envolve etapas que vão desde a definição do projeto até a coordenação operacional no dia da realização. O trabalho inclui gestão de fornecedores, acompanhamento de contratos, elaboração de cronogramas e monitoramento das atividades previstas para cada evento.

Conforme Davoglio, a procura por assessoria especializada tem crescido à medida que os eventos se tornam mais complexos e demandam maior integração entre diferentes prestadores de serviço.

“A contratação de uma assessoria permite centralizar a comunicação entre fornecedores e acompanhar todas as etapas do planejamento. Isso contribui para que clientes possam focar nas experiências do evento sem precisar administrar questões operacionais”, afirma a empresária.

Fundada em 2011, a Davoglio & Co. atua no segmento de eventos sociais e corporativos em São Paulo. Ao longo de sua trajetória, a empresa participou da organização de mais de mil eventos, incluindo casamentos, debutantes, confraternizações empresariais e celebrações sociais.

Mercado diversifica atuação entre eventos sociais e corporativos

O crescimento do setor também está relacionado à diversificação dos formatos de eventos. Além dos tradicionais casamentos e festas de debutante, empresas têm ampliado investimentos em encontros corporativos, convenções, lançamentos de produtos e ações de relacionamento.

Dados da Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA) indicam que consumidores têm buscado celebrações cada vez mais personalizadas, movimento que influencia desde a escolha dos fornecedores até o planejamento da experiência dos convidados. Nesse contexto, assessorias especializadas passaram a atuar não apenas na coordenação operacional, mas também no desenvolvimento de soluções adaptadas às características de cada projeto.

Capacitação acompanha evolução do segmento

O processo de profissionalização do mercado também tem impulsionado iniciativas voltadas à formação de novos profissionais. Segundo informações divulgadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o setor de eventos é composto majoritariamente por micro e pequenas empresas, cenário que amplia a necessidade de qualificação técnica, gestão eficiente e atualização constante dos profissionais envolvidos na atividade.

De acordo com Camilla Davoglio, o crescimento do setor aumentou a procura por qualificação em áreas relacionadas à gestão de eventos, atendimento ao cliente e planejamento estratégico.

“A atividade exige conhecimento operacional, capacidade de gestão e entendimento sobre diferentes perfis de eventos. A formação profissional passou a ocupar um papel cada vez mais importante para quem deseja atuar no setor”, destaca.

Além da atuação prática no mercado, empresas e profissionais do segmento têm desenvolvido programas de capacitação voltados à preparação de novos assessores e organizadores de eventos.

Setor mantém perspectiva de crescimento

Os dados apresentados por entidades do setor e a ampliação da procura por serviços especializados indicam um cenário de profissionalização crescente no mercado de eventos. A demanda por planejamento, coordenação de fornecedores e gestão operacional acompanha a evolução dos formatos de celebrações sociais e encontros corporativos.

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Nesse contexto, a qualificação profissional e a organização dos processos ganham relevância para empresas e profissionais da área, contribuindo para fortalecer a atuação das assessorias na realização de eventos em diferentes segmentos.