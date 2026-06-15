IBGE abre 8.238 vagas temporárias para o Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou o Edital Nº 01/2026, que torna pública a abertura de processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 8.238 vagas temporárias para atuação nas atividades do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As contratações serão regidas pela Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e foi autorizado por meio da Portaria Conjunta MGI/MPO Nº 90, de 2 de dezembro de 2025. As inscrições estarão abertas das 10h do dia 12 de junho às 23h do dia 1º de julho de 2026, exclusivamente pelo endereço eletrônico da banca organizadora.



Cargos e remunerações



O concurso oferece 8.238 vagas temporárias distribuídas em cinco funções voltadas à operação censitária em todo o país. O maior número de oportunidades é para o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS), com 4.143 vagas e remuneração de R$ 3.480. Também são ofertadas 1.110 vagas para Agente Censitário Administrativo (ACA) e 1.089 para Agente Censitário de Informática (ACI), ambas com salário de R$ 2.128.

Há ainda 948 vagas para Agente Operacional Regional (AOR), com remuneração de R$ 4.008, e outras 948 para Agente Censitário Regional (ACR), cujo salário é de R$ 3.858.

Além da remuneração base, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio-pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.



Requisitos e escolaridade



Os candidatos aos cargos de Agente Censitário Administrativo (ACA) e Agente Censitário de Informática (ACI) devem possuir ensino médio completo. Para as funções de Agente Operacional Regional (AOR), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Censitário Supervisor (ACS), além da escolaridade mínima, é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH), definitiva ou provisória, no mínimo na categoria B e dentro do prazo de validade.

O edital do IBGE também estabelece que os interessados devem ter pelo menos 18 anos completos na data da contratação. Poderão participar brasileiros natos ou naturalizados, bem como portugueses amparados pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, desde que tenham o reconhecimento do gozo dos direitos políticos e civis no Brasil.



Vagas reservadas



O concurso do IBGE Temporários prevê a reserva de vagas para grupos contemplados por políticas de ação afirmativa e inclusão social. Do total de oportunidades ofertadas, 25% serão destinadas a pessoas pretas ou pardas (PPP), conforme estabelece a Lei nº 15.142/2025.

Além disso, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência (PcD), em conformidade com a Lei nº 8.112/1990. O edital também assegura a destinação de 3% das oportunidades para pessoas indígenas (PI) e 2% para pessoas quilombolas (PQ), ambos os percentuais previstos na Lei nº 15.142/2025.



Como se inscrever

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBFC. A taxa de participação foi fixada em R$ 53 para todos os cargos e poderá ser paga até 2 de julho de 2026.

Os candidatos que sejam doadores de medula óssea e estejam regularmente cadastrados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) ou em registros estaduais poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme as regras previstas no edital.

No momento da inscrição, o participante deverá optar por apenas um cargo e uma localidade de concorrência. As oportunidades estão distribuídas em municípios de todas as regiões do país, com a relação completa de vagas disponível no Anexo I do edital.



Prova objetiva prevista para setembro de 2026



A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para 27 de setembro de 2026. A avaliação será aplicada em todo o país e servirá como etapa principal para a classificação dos concorrentes.

Os inscritos nas vagas reservadas também passarão por procedimentos específicos de validação, conforme a modalidade escolhida. Entre as etapas complementares estão a heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, a análise documental para candidatos indígenas e quilombolas e a avaliação por equipe multiprofissional para pessoas com deficiência.

De acordo com o cronograma do edital, a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para 18 de dezembro de 2026.



Contratos e avaliação de desempenho



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados, desde que o prazo total não exceda 48 meses. Os contratados serão avaliados mensalmente com base em assiduidade, cumprimento de prazos e produtividade. Avaliações com nota inferior a 70 pontos resultarão em rescisão contratual.