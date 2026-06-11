Arábia Saudita no Centro da Indústria Global da Água: IDWS 2026 redefine o futuro da água

Em um mundo com recursos cada vez mais limitados, a água tornou-se crucial tanto para o crescimento econômico quanto para a segurança nacional, impulsionando a demanda por liderança global em sustentabilidade, inovação e soluções hídricas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260611580939/pt/

Saudi Arabia at the Center of the Global Water Industry as IDWS 2026 Reshapes the Future of Water (Graphic: AETOSWire)

A Autoridade Saudita da Água anunciou o retorno da Conferência de Sustentabilidade Hídrica Impulsionada pela Inovação (IDWS), que acontecerá de 7 a 9 de dezembro de 2026 no The Ritz-Carlton, em Jeddah, consolidando a posição do Reino no centro do debate global sobre água.

Sendo sede de um dos ecossistemas de gestão hídrica mais avançados e em rápida evolução do mundo, a Arábia Saudita opera atualmente mais de 500 instalações de produção de água em todo o Reino, com capacidade total de produção superior a 16,2 milhões de metros cúbicos por dia. O Reino também é o maior produtor mundial de água dessalinizada e líder global em tecnologias de dessalinização com eficiência energética; como tal, oferece o destino ideal para este importante encontro global.

A próxima edição deverá crescer mais de 50% em comparação com o ano anterior, reunindo mais de 10.000 participantes de 140 países, com 250 palestrantes e 150 expositores.

Organizado pela Autoridade Saudita da Água, o evento reflete a crescente liderança da Arábia Saudita no setor global de água, particularmente em modelos de financiamento de água escaláveis, parcerias público-privadas e investimentos em infraestrutura de grande escala.

Sua Excelência, o Engenheiro Abdullah bin Ibrahim Al-Abdulkareem, presidente da Autoridade Saudita da Água, afirmou que o IDWS continua a fortalecer a posição da Arábia Saudita como um centro global de inovação em água. Ele observou que as conquistas das edições anteriores, marcadas por ampla participação internacional, parcerias estratégicas e inovações avançadas, refletem a crescente confiança global no papel do Reino na construção do futuro da sustentabilidade hídrica.

Sua Excelência acrescentou que a próxima edição representa uma fase mais ambiciosa, com o objetivo de expandir a colaboração internacional e acelerar a transformação da inovação em soluções práticas, escaláveis ??e sustentáveis.

Ao reunir líderes governamentais, CEOs globais, operadores, fornecedores de tecnologia, investidores e pesquisadores em uma única plataforma, o IDWS 2026 visa ajudar a preencher a lacuna entre o capital financeiro e a execução operacional, criando um ambiente onde projetos, parcerias comerciais e oportunidades de investimento possam avançar em tempo real.

Organizações, inovadores, investidores, líderes e profissionais estão convidados a participar do IDWS 2026 e contribuir para moldar o futuro da água global. Inscreva-se agora e fique por dentro: https://idwsc.com/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Yazeed Al-Nuwaysir

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