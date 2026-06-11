A Merrithew® expande a liderança global do movimento de atenção plena com a aquisição da GYROTONIC® Organization

Merrithew®, líder global em educação e equipamentos para movimento consciente e criadora de programas reconhecidos internacionalmente, incluindo STOTT PILATES®, ZEN•GA®, Halo® Training e Total Barre®, anunciam hoje a aquisição da GYROTONIC® Organization, criadora dos métodos mundialmente reconhecidos: GYROTONIC® e GYROKINESIS®.

Fundados por Juliu Horvath, os métodos GYROTONIC® e GYROKINESIS® são reconhecidos internacionalmente por sua abordagem singular ao movimento, combinando fluidez, força, mobilidade, coordenação e reabilitação por meio de equipamentos especializados e sequências de movimentos. Praticados em estúdios e centros de bem-estar em todo o mundo, os métodos cultivaram uma comunidade global profundamente fiel de instrutores, treinadores, terapeutas e profissionais do movimento.

A aquisição representa um marco significativo na estratégia de crescimento da Merrithew International Inc. e reflete o compromisso da Merrithew com o crescimento da categoria de movimento consciente, que está em rápida expansão global. A incorporação da organização GYROTONIC® fortalece a capacidade da Merrithew de atender instrutores, estúdios, profissionais de bem-estar e entusiastas do movimento com um portfólio ampliado de educação, treinamento e equipamentos, fundamentado na qualidade e no movimento especializado para o corpo todo.

“Este é um momento incrivelmente significativo para a Merrithew e para a comunidade mais ampla de movimento consciente. A adição do GYROTONIC® expande o alcance global da Merrithew, aprofunda nosso portfólio de educação em movimento e reforça nossa visão de longo prazo de transformar vidas por meio do movimento consciente”, disse Jim Heidenreich, CEO da Merrithew. “Temos a honra de apoiar o crescimento contínuo dos métodos GYROTONIC® e GYROKINESIS® preservando a filosofia, os padrões educacionais e a comunidade que definem a organização desde a sua fundação.”

Sobre a Merrithew®

Merrithew® é líder global em movimento consciente, a empresa por trás do STOTT PILATES® e da comunidade mundial construída em torno dele. Desde 1988, eles treinaram mais de 90.000 instrutores em mais de 135 países e desenvolveram equipamentos premium e educação baseada na ciência, confiáveis ??por estúdios líderes, centros de reabilitação e profissionais de fitness. A Merrithew apoia instrutores, proprietários de estúdios e líderes de bem-estar com um ecossistema completo para prosperar, incluindo treinamento, equipamentos, recursos digitais, ferramentas de negócios e uma rede global de colegas. Sua visão é transformar vidas por meio de movimento intencional e inclusivo, moldando a próxima era do movimento consciente com inovação, propósito e um compromisso com a excelência profissional. Merrithew.com.

Sobre a GYROTONIC® Organization

Fundada por Juliu Horvath, a GYROTONIC® organization é a criadora dos métodos GYROTONIC® e GYROKINESIS® reconhecidos internacionalmente. Conhecidos por sua abordagem de movimento fluido e tridimensional, os métodos são praticados globalmente em comunidades de fitness, bem-estar, reabilitação e performance. Através de uma rede mundial de estúdios e treinadores autorizados, a organização construiu uma respeitada comunidade global dedicada ao movimento inteligente, força, mobilidade e bem-estar holístico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260611014732/pt/

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