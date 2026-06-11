Nova Cônsul-Geral reforça aposta da Austrália no Brasil

A Comissão Australiana de Comércio e Investimento (Austrade), agência oficial do Governo Australiano, responsável pela promoção de comércio, investimento e educação internacional, anuncia a nomeação de Gabrielle Hall como nova Cônsul-Geral da Austrália em São Paulo e Adida Comercial para o Brasil.

Com mais de uma década de experiência no Governo Australiano e uma carreira profundamente conectada à América Latina, Gabrielle assume o cargo com a missão de fortalecer as relações bilaterais entre Austrália e Brasil — com destaque para a expansão da educação internacional, parcerias institucionais e colaboração em inovação.

Antes de sua chegada ao Brasil, Gabrielle atuou como Cônsul-Geral e Adida Comercial em Houston, nos Estados Unidos, além de ter exercido funções diplomáticas no Chile, Colômbia e México. Sua relação com a América Latina, no entanto, começou ainda durante sua formação acadêmica.

Formada em Artes pela University of Queensland (UQ), em Brisbane, com especialização em espanhol, Gabrielle participou de um programa de intercâmbio em Santiago, no Chile — experiência que, segundo ela, transformou sua trajetória profissional.

“Minha vivência estudando e vivendo no Chile influenciou profundamente minhas decisões de carreira. Na época, nunca imaginei que me tornaria diplomata, mas hoje não me vejo fazendo outra coisa”, diz Gabrielle.

À frente das operações da Austrade no Brasil, Gabrielle destaca o papel estratégico do país para a educação australiana.

“O Brasil é um mercado-chave para o setor educacional australiano. Com uma população jovem expressiva e crescente interesse por educação internacional, vemos uma oportunidade concreta de expandir parcerias, atrair talentos altamente qualificados e aprofundar a colaboração entre instituições”, reforça a Cônsul-Geral.

Entre suas prioridades estão:

Fortalecer parcerias de longo prazo entre universidades brasileiras e australianas;

Ampliar a colaboração em pesquisa e inovação;

Estimular a mobilidade estudantil de forma sustentável;

Promover cooperação em áreas estratégicas como saúde, agricultura, mineração, energia e meio ambiente.



A Austrade também deverá intensificar iniciativas que conectem instituições dos dois países, com foco em:

Projetos colaborativos;

Desenvolvimento de habilidades profissionais;

Programas de ensino de inglês;

Oportunidades de educação transnacional.



Além disso, a agência continuará promovendo eventos, missões institucionais e delegações para fortalecer a presença da Austrália como destino de excelência em educação no Brasil.

Outro pilar da gestão será reforçar a percepção da Austrália como destino educacional entre os brasileiros. Para Gabrielle, os principais embaixadores dessa experiência são os próprios estudantes.

“A melhor forma de construir a reputação da Austrália é por meio das histórias dos brasileiros que estudaram no país e podem compartilhar o impacto dessa experiência em suas vidas e carreiras. Quanto mais exemplos tivermos, maior será o interesse”, destaca Gabrielle Hall.

Gabrielle também reconhece os desafios enfrentados por estudantes ao considerar uma experiência internacional. “Mudar-se para outro país pode parecer desafiador, e nós entendemos isso. É justamente por isso que estamos aqui: para apoiar cada estudante em todas as etapas dessa jornada”, afirma. “Lembro perfeitamente quando fui para o Chile em 2011 — estava nervosa e ansiosa. Hoje, sou grata todos os dias por ter dado esse passo. Vale a pena, e você também pode fazer isso”, finaliza Gabrielle.

Como estudar na Austrália

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