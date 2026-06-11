Vedacit divulga Relatório de Sustentabilidade 2025

A Vedacit, empresa especializada em soluções para impermeabilização, divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, documento que apresenta os principais avanços da companhia em governança, desempenho operacional, gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental. Elaborado com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), o relatório contou com a participação de 15 áreas da empresa e marca a consolidação de um novo ciclo de crescimento no ano em que a companhia completa 90 anos.

Um dos principais destaques do período foi a consolidação da fábrica de Itatiba (SP), considerada um dos maiores investimentos da história da Vedacit. A unidade ampliou em mais de duas vezes a capacidade produtiva da empresa em relação à planta anterior e opera com 97% de automação nos processos produtivos. O complexo conta ainda com estruturas certificadas pelo selo LEED, referência internacional em construção sustentável.

Os investimentos na operação vieram acompanhados de iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional. Em 2025, a Universidade Vedacit promoveu cerca de 200 ações de treinamento, capacitando aproximadamente 800 colaboradores em diferentes áreas da companhia. Os programas têm foco em cultura de serviço, segurança, experiência do cliente e formação de lideranças.

A modernização da estrutura também impactou os indicadores logísticos. O prazo médio de entrega no estado de São Paulo foi reduzido de sete para três dias, enquanto o índice OTIF (On Time In Full), que mede entregas realizadas no prazo e de forma completa, avançou de 58% em 2023 para 77% em 2025.

“A fábrica de Itatiba representa um novo patamar de eficiência para a Vedacit. Com ela, consolidamos a capacidade de crescer com consistência, melhorando entregas, ampliando nossa presença no Brasil e criando uma estrutura preparada para desenvolver pessoas, formar lideranças e sustentar o crescimento da companhia no longo prazo. É a infraestrutura que nos permite olhar com confiança para os próximos 90 anos”, afirma Eduardo Moretti, diretor-presidente da Vedacit.

Avanços em diversidade, desenvolvimento local e impacto social

O relatório aponta avanços na agenda de diversidade e inclusão. Ao final de 2025, as mulheres representavam 43% do quadro total de colaboradores e 41% das posições de liderança da companhia.

A fábrica de Itatiba também reforçou a estratégia de desenvolvimento regional, com 83% dos colaboradores provenientes da própria região.

Por meio do Instituto Vedacit, a companhia participou da entrega de 116 moradias para famílias afetadas pelas enchentes no município de Muçum (RS). A iniciativa integra a atuação social da empresa e busca contribuir para a reconstrução de comunidades impactadas por eventos climáticos extremos.

O Instituto também manteve programas voltados à educação e empregabilidade, entre eles o Projeto Estrutura de Reforço Escolar, criado para apoiar estudantes da rede pública na preparação para o ingresso em instituições técnicas de referência.

Crescimento financeiro e ganhos de eficiência

Na frente financeira, a Vedacit registrou crescimento do EBITDA em relação a 2024. Segundo a companhia, o resultado foi impulsionado pela captura de eficiências operacionais e pela consolidação da fábrica de Itatiba, que, no ano anterior, ainda operava simultaneamente à planta antiga, gerando custos transitórios.

A gestão da cadeia de suprimentos também contribuiu para os resultados, com redução superior a 5% nos custos de materiais a partir do fortalecimento das práticas de compras e negociação.

A empresa manteve investimentos em programas de capacitação, desenvolvimento de lideranças e fortalecimento da cultura de segurança, conduzidos pela Universidade Vedacit e por iniciativas voltadas à experiência dos colaboradores.

“O relatório traduz um momento importante da companhia. Completamos 90 anos com uma operação mais moderna, processos mais eficientes e uma agenda ESG cada vez mais integrada à estratégia do negócio. Mas esse avanço só acontece porque existe uma cultura construída por pessoas, com desenvolvimento contínuo, responsabilidade e visão de longo prazo. Transparência, para nós, é uma forma de gestão, não apenas de comunicação”, afirma Luciana Aragão, diretora jurídica e responsável pela área de Sustentabilidade da Vedacit.

Governança e agenda ambiental

Ao longo de 2025, a Vedacit manteve sua atuação como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e deu continuidade ao processo de recertificação como Empresa B.

O período também foi marcado pela criação da Comissão de Sustentabilidade, responsável por acompanhar temas relacionados a emissões, economia circular, gestão ambiental e metas ESG de forma transversal dentro da organização.

Na agenda ambiental, a companhia ampliou suas iniciativas de circularidade por meio da parceria com a Eu Reciclo, fortalecendo ações de compensação ambiental de embalagens e logística reversa.

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A Vedacit também manteve sua parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com presença em mais de 30 escolas distribuídas por oito estados brasileiros, e recebeu o Prêmio Anamaco 2025 de Inovação Tecnológica e Sustentabilidade.