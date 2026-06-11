Exposição nos EUA amplia acesso à leitura na Amazônia

O acesso à leitura na Amazônia ganhou um novo espaço de visibilidade internacional. Até o dia 11 de junho, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles recebe a exposição The Art of Access, iniciativa realizada pelo grupo Readers of the Amazon em parceria com a Vaga Lume. A mostra reúne pequenas bibliotecas ilustradas pelas artistas brasileiras Renata e Mama Quilla, inspiradas nas comunidades amazônicas, e convida o público a refletir sobre o papel transformador dos livros na vida de crianças e jovens.

A exposição é fruto da mobilização de adolescentes brasileiros que vivem nos Estados Unidos e integram o Readers of the Amazon, grupo formado por filhos de brasileiros residentes no exterior. Por meio de ações voluntárias e iniciativas criativas de arrecadação, os jovens vêm atuando para ampliar o apoio à causa da leitura na Amazônia e já arrecadaram cerca de US$ 5 mil para a implementação de novas bibliotecas comunitárias da Vaga Lume na região.

As obras apresentadas na mostra traduzem, por meio da arte, a riqueza cultural, a diversidade e os modos de vida das comunidades amazônicas. Ao transformar bibliotecas em peças artísticas, a exposição aproxima públicos de diferentes contextos e amplia a compreensão sobre a importância do acesso ao livro e à leitura para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

“Ver jovens brasileiros que vivem no exterior mobilizando suas comunidades em torno da leitura é uma demonstração poderosa de como os livros conectam pessoas, territórios e realidades distintas. O trabalho do Readers of the Amazon amplia o alcance da nossa causa e mostra que o engajamento de adolescentes pode gerar impactos concretos para que mais crianças e jovens da Amazônia tenham acesso à leitura e às oportunidades que ela proporciona”, afirma Bianca de Riccio, gerente de relações institucionais da Vaga Lume.

Mais do que um espaço físico, cada biblioteca apoiada pela organização representa o acesso contínuo a livros novos, formação de leitores e fortalecimento comunitário. O modelo da Vaga Lume é construído em parceria com as próprias comunidades amazônicas, promovendo o protagonismo local e criando oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam o gosto pela leitura e ampliem seus horizontes.

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“Ao aproximar diferentes realidades culturais e geográficas, The Art of Access fortalece o diálogo sobre educação, acesso ao livro e equidade de oportunidades. A exposição também amplia o alcance internacional da missão da Vaga Lume, conectando novos públicos ao impacto das bibliotecas comunitárias na Amazônia”, finaliza Bianca.