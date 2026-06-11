Certta aposta em IA e no-code para decisões antifraude

A Certta, um hub de verificação inteligente, apresentou ao mercado seus dois novos produtos: o Flow, uma tecnologia no-code para jornadas antifraude integradas, e o Hubby, um agente de IA que acelera decisões e apoia na configuração de fluxos. Os lançamentos foram anunciados durante um evento em São Paulo, que reuniu lideranças do setor de verificação digital. O intuito foi mostrar como responder, em tempo real, ao cenário crescente de sofisticação do crime digital e à fragmentação das estruturas de defesa nas empresas.



“Com esses novos recursos, ajudamos as companhias a tomar decisões com mais agilidade e segurança, garantindo experiências que fazem parte da rotina dos brasileiros, como abrir uma conta, contratar um empréstimo, realizar compras online ou se cadastrar em plataformas de mobilidade, por exemplo”, ressalta Carlos Eduardo, CRO da Certta.



O executivo afirma que o mercado há anos discute formas de ampliar a interoperabilidade e a colaboração no combate à fraude. Segundo ele, as duas soluções foram desenvolvidas para reduzir a complexidade operacional e eliminar ineficiências nos processos de verificação, permitindo que empresas de diferentes portes e níveis de maturidade tecnológica implementem jornadas mais integradas e inteligentes.



“Muitas áreas participam das jornadas de autenticação, desde analistas de fraude e especialistas de produto até equipes de experiência do cliente e compliance. Desenvolvemos essas soluções para que diferentes perfis consigam utilizá-las e extrair valor delas, seja na criação e gestão dos fluxos ou na interação com o Hubby para apoiar a tomada de decisões”, acentua Carlos Eduardo.

As tecnologias chegam em um momento no qual houve um aumento de 89% no número de ataques realizados por cibercriminosos contra empresas em 2025, sobretudo devido ao uso de IA, segundo o Relatório Global de Ameaças da Crowdstrike. Enquanto cibercriminosos alteram suas táticas em questão de horas, muitas companhias ainda levam semanas ou meses para atualizar regras de prevenção ou integrar novos fornecedores.



De acordo com José Oliveira, CTO da Certta, atualmente ainda há uma alta dependência das equipes de engenharia de software e processos engessados que dificultam o combate à fraude na mesma velocidade com que o atacante consegue operar. “O Flow da Certta foi desenvolvido para inverter essa lógica, oferecendo um ambiente muito mais ágil, visual e intuitivo, em que os próprios gestores de risco podem usar como infraestrutura para executarem suas estratégias de prevenção à fraude”, revela ele.

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Na prática, a estrutura permite a criação de fluxos personalizados, testes comparativos entre diferentes jornadas de verificação digital para identificar quais modelos geram mais segurança e conversão, conhecidos como testes A/B, e árvores de decisão dinâmicas. Assim, a solução otimiza jornadas de decisão e faz com que o hub da Certta se torne ainda mais eficiente ao cobrir ainda mais casos de uso, como monitoramento transacional, entre outros.



O CRO da Certta explica que um dos principais diferenciais de um hub inteligente está na capacidade de transformar conhecimento acumulado em recomendações aplicáveis a diferentes contextos de negócio. Nesse processo, o Hubby atua como uma camada adicional de inteligência, apoiando o time de Receita na identificação de oportunidades de otimização e na configuração de jornadas mais eficientes.



“Chamamos de conhecimento de rede a habilidade de transformar aprendizados obtidos em diferentes operações em recomendações para empresas que enfrentam desafios semelhantes. Com o Hubby conectado às milhões de transações processadas pela Certta, a análise de lacunas, oportunidades e jornadas de verificação passa a acontecer de forma muito mais rápida e assertiva”, reforça Carlos Eduardo.



A companhia, que completa sete anos em 2026, conta com soluções proprietárias e de mercado, que integram e otimizam mais de 50 fontes avançadas de dados e tecnologias. “Inauguramos em janeiro deste ano uma nova categoria no mercado com a proposta de ir além do que um orquestrador faz. Hoje, quem consegue adaptar regras, analisar contexto e reagir em tempo real ganha uma vantagem competitiva direta em conversão, receita e confiança do consumidor”, conclui o CRO da Certta.