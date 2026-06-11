Elanco trata mais de 2 milhões de cães com Zenrelia

A Elanco Saúde Animal anuncia que Zenrelia™ (ilunocitinib), tratamento para o controle do prurido associado às dermatites alérgicas e à dermatite atópica em cães, já foi administrado em mais de dois milhões de animais em todo o mundo. O marco reforça a adoção global do medicamento e a busca por soluções que contribuam para a saúde e o bem-estar animal.

A dermatite atópica canina é uma condição inflamatória crônica que pode provocar coceira intensa, lesões de pele e desconforto, impactando a qualidade de vida dos animais e de seus tutores. O controle adequado do prurido é considerado um dos principais objetivos do tratamento, contribuindo para maior conforto e bem-estar dos cães.

Zenrelia™ é um inibidor oral da Janus quinase (JAK), administrado uma vez ao dia, indicado para o controle do prurido associado às dermatites alérgicas e ao tratamento das manifestações clínicas da dermatite atópica em cães. Ao auxiliar no controle da coceira, o tratamento contribui para reduzir o desconforto associado à doença e favorecer a recuperação das lesões cutâneas.

O produto possui aprovação regulatória em diferentes mercados, incluindo a Comissão Europeia, a FDA, nos Estados Unidos, e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), no Brasil.

“Alcançar dois milhões de cães tratados é um resultado relevante, que reflete a adoção do produto em diferentes mercados e o compromisso da Elanco em apoiar a saúde e o bem-estar dos animais de companhia”, afirma Cristiano Anjo, diretor de marketing da Elanco Brasil.

Estudos clínicos demonstram resultados no controle do prurido e das lesões cutâneas

Estudos clínicos publicados demonstraram que Zenrelia™ apresentou resultados no controle do prurido e das lesões cutâneas em cães com dermatite atópica. Após quatro meses de tratamento, 77% dos cães tratados com ilunocitinib alcançaram níveis de prurido semelhantes aos observados em animais não alérgicos, em comparação com 53% dos cães tratados com oclacitinib.

Nos estudos realizados, o medicamento apresentou perfil de segurança comparável ao do oclacitinib e pôde ser utilizado concomitantemente a protocolos de vacinação, sem necessidade de alterações no manejo terapêutico.

No Brasil, Zenrelia™ está disponível em quatro apresentações, permitindo ajuste da dose de acordo com o peso corporal do animal. A recomendação é de administração diária entre 0,6 mg/kg e 0,8 mg/kg para cães com idade igual ou superior a 12 meses.

Segundo a médica-veterinária Rita Carmona, primeira profissional a prescrever o produto no mundo, “a redução da coceira contribui para a recuperação da pele e para a melhora da qualidade de vida dos animais. Os estudos publicados com ilunocitinib acrescentam evidências importantes sobre sua utilização clínica em cães com dermatites alérgicas e dermatite atópica”.

Estudos científicos que embasam Zenrelia™

O conjunto de estudos clínicos publicados sobre o medicamento reúne evidências relacionadas à sua segurança e eficácia quando utilizado conforme as orientações de bula. Médicos-veterinários interessados em consultar as publicações científicas e informações técnicas sobre o produto podem acessar a plataforma ElancoVets.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações sobre a Elanco estão disponíveis em www.elanco.com.br.