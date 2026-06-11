CIIR recebe Oficina Ortopédica Itinerante e amplia suporte

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (Belém/PA) recebeu em junho uma Oficina Ortopédica Itinerante entregue pelo governo do Pará, em parceria com o governo federal, que descentraliza e amplia o acesso à saúde especializada e promoção da inclusão social de pessoas com deficiência (PcD) em diferentes regiões do Pará.

A unidade móvel vinculada à Oficina Ortopédica Fixa do CIIR, habilitada pelo Ministério da Saúde, foi estruturada em uma carreta adaptada e equipada para a realização de avaliação, confecção, manutenção e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Os atendimentos serão realizados por uma equipe multiprofissional, formada por médico fisiatra (por meio de telemedicina), fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, assistentes de oficina ortopédica, auxiliar administrativo e apoio de um motorista.

A meta contratual do projeto prevê a dispensação de até 150 dispositivos por visita realizada aos municípios atendidos. O alcance representa impacto direto para centenas de famílias paraenses, sobretudo em regiões mais distantes, onde a oferta de serviços especializados ainda é limitada.

O projeto faz parte da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) do Ministério da Saúde e integra o Plano Viver sem Limite, estratégia estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) focada na atenção integral. A rede organiza e articula serviços para promover saúde, prevenção e reabilitação, garantindo o acesso a órteses, próteses e órteses auditivas em todo o território nacional.

“Entregamos oficialmente essa carreta que possui equipamentos que podem fazer, de modo artesanal, os moldes, as próteses para os usuários do CIIR”, explicou o secretário estadual de saúde, Ualame Machado. “Esses usuários, na maioria das vezes, são do interior do Estado e precisam vir até Belém fazer as medidas, próteses e manutenção. Portanto, a partir de agora, nós vamos até o nosso usuário, vamos deslocar até as cidades polos do Estado, com todos os profissionais qualificados, para que cada pessoa possa fazer sua medida e receber os atendimentos e ter mais qualidade de vida”, disse o gestor.

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Na avaliação da diretora-executiva do centro, Rejane Xavier, a Oficina Ortopédica Itinerante representa a presença do cuidado humanizado e da inclusão social onde a população mais necessita. “Essa iniciativa fortalece a descentralização da assistência especializada no Pará, garantindo mais autonomia, dignidade e qualidade de vida às pessoas com deficiência. O nosso compromisso é ampliar cada vez mais o acesso à reabilitação, promovendo cidadania, acolhimento e oportunidades para milhares de paraenses”, destacou.