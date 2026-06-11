Seminário de Prefeitos discute a gestão pública no Brasil

Com a expectativa de alcançar a marca de 6 mil inscritos, superando os 5 mil do ano passado, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 se consolida como um dos maiores e mais tradicionais eventos sobre gestão pública do Brasil. Neste ano, o Seminário tem como tema “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados” e ocupará 4.500 m² do Centro de Eventos do Ceará - Pavilhão Oeste, em Fortaleza, nos dias 15 e 16 de junho (segunda e terça-feira). No total, são cerca de 50 palestras previstas na programação, que vai abranger os mais diversos temas ligados à gestão pública municipal.

O Seminário também vai reunir gestores e servidores públicos, acadêmicos, técnicos e profissionais que atuam na gestão pública, principalmente no âmbito dos municípios. A inscrição no evento é gratuita e a participação é aberta ao público em geral interessado nos temas. A abertura do Seminário terá a Palestra Magna do governador do Ceará, Elmano de Freitas, a partir das 11h.

O evento foi organizado em painéis, de modo a distribuir melhor os conteúdos a serem debatidos. São eles: “Comunicação e Transparência”, “Finanças Públicas”, “Turismo e Desenvolvimento”, “Políticas Públicas”, “Inovação e Sustentabilidade” e “Capital Humano na Gestão Municipal”. Também haverá palestras âncoras, com temáticas de impacto social, proferidas por personalidades como o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Rholden Botelho; a superintendente do Banco do Nordeste Ceará (BNB), Eliane Brasil; e o presidente da Enel Ceará, José Nunes.

“A proposta desta edição, ‘Governar com Estratégia, Inovar para Resultados’, dialoga diretamente com a realidade atual da gestão pública. Os seis painéis temáticos foram pensados para abordar áreas que são estruturantes para qualquer administração municipal, reunindo conhecimento técnico, experiências exitosas e tendências capazes de apoiar gestores na tomada de decisões mais eficientes”, explica Juraci Muniz, coordenador técnico do Seminário.

A maior novidade na 14ª edição do Seminário será o Espaço Inovação, uma arena à parte dos palcos principais (A e B), onde ocorrerão os painéis e as palestras âncoras, ressaltando aspectos da inovação voltados à gestão pública. Neste ambiente, serão abordados temas como “Cidades Inteligentes”, “Educação como Política de futuro”, “Negócios de Impacto”, “Fortalecimento da Política Cultural dos Territórios”, entre outras. “O objetivo do espaço é aproximar gestores municipais de soluções, tecnologias, experiências e iniciativas capazes de apoiar os desafios reais da administração pública”, detalha Juraci.

Outra palestra de destaque será proferida pelo economista, cientista político e diplomata Marcos Troyjo, uma das principais referências brasileiras em economia global e geopolítica. Ele foi presidente do Banco dos BRICS e secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Brasil, e vai abordar o tema “O Gestor e o Estrategista: Lidando com a Economia 4.0”, no segundo dia do evento, a partir das 14h.

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O Seminário ainda terá uma ampla área de expositores, com estandes de 170 empresas fornecedoras de produtos e serviços voltados para a administração pública, abrangendo áreas como Tecnologia e Geoprocessamento, Gestão Educacional, Sistemas de Saúde e Controle Interno, Sustentabilidade e Obras, entre outras.