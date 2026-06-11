PUMA traz o NITRO™ para o futebol com o PUMA NITRO Lab em Los Angeles

A marca global de artigos esportivos PUMA inaugurou hoje o PUMA NITRO™ Lab em Los Angeles, o capítulo mais recente de sua plataforma de inovação e o mais significativo da empresa até o momento, marcando o lançamento global do Ultra Nitro 7 e a chegada do NITRO™ ao futebol pela primeira vez em uma chuteira. Edições anteriores do NITRO™ Lab em Paris, Tóquio e Londres exploraram o futuro do desempenho na corrida e consolidaram o NITRO™ como a tecnologia que define a corrida de elite com o Fast-R3. Agora, com a atenção do mundo voltada para o futebol, Los Angeles é o palco do próximo passo dessa jornada, introduzindo o mesmo DNA de inovação que transformou as pistas de atletismo nos campos de futebol, onde mais importa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260610948155/pt/

Global sports brand PUMA today opened the PUMA NITRO™ Lab in Los Angeles, the latest chapter of its innovation platform, and company’s most significant yet, marking the global reveal of the Ultra Nitro 7 and NITRO™'s arrival in football for the first time on a football boot.

Mantendo-se fiel à abordagem da PUMA no futebol, que prioriza a comunidade, o Laboratório abriu suas portas para as ruas antes da chegada dos holofotes. Antes da abertura para a imprensa, o Laboratório PUMA NITRO™ recebeu um grupo de jovens jogadores do LA Breakers, um clube de futebol juvenil local, dando a eles a oportunidade de ver em primeira mão o Ultra Nitro 7.

No centro do laboratório está o novo Ultra NITRO™ 7, o avanço mais significativo da PUMA no futebol até o momento. Por cinco anos, a NITRO™ foi a tecnologia que redefiniu o significado de velocidade nas pistas de atletismo. Agora, pela primeira vez, ela está em uma chuteira de futebol e será usada nos campos do torneio deste verão.

Romain Girard, vice-presidente de Inovação da PUMA, disse:“O NITRO foi criado com base em uma obsessão: o que o atleta realmente precisa para correr mais rápido? Cinco anos de testes, aprimoramento e aperfeiçoamento do NITRO com alguns dos melhores corredores do mundo nos deram a resposta, e esse conhecimento agora está presente no Ultra Nitro 7. O que estamos mostrando aqui em Los Angeles vai além de uma única chuteira. Cada protótipo e conceito de próxima geração é impulsionado por conversas íntimas com nossos atletas e pela compreensão de suas necessidades antes mesmo que o jogo as exija. É aqui que permitimos que a próxima geração de jogadores veja o que está por vir antes de qualquer outra pessoa.”

No centro da ativação principal está uma cápsula especial projetada sob medida – uma câmara de exibição industrial suspensa, com um painel de LED que detalha a arquitetura da chuteira em tempo real. Os visitantes percorrem uma série de zonas distintas: um corredor de chegada no estilo vestiário; um painel com uma linha do tempo que traça a evolução da tecnologia NITRO™ nos modelos Fast-R3, Berserker e Ultra Nitro 7; e uma vitrine de futebol exibindo bolas oficiais de jogo do Nitro LE, da Premier League, da LaLiga e da Serie A, reforçando a presença da PUMA no centro das maiores competições do mundo. Também em exibição: os uniformes nacionais de todas as 11 seleções da PUMA que competem no torneio deste verão, representando quase 25% de todas as nações classificadas.

Dominique Gathier, vice-presidente de Esportes Coletivos da PUMA, disse: “O Ultra NITRO 7 fará sua estreia nos gramados no maior torneio do mundo, usado por jogadores como Pulisic, Dalot, Gakpo e outros. Com o PUMA NITRO Lab, criamos o espaço para mostrar a ambição da PUMA de trazer inovação para o futebol, sempre com a obsessão de ajudar os atletas a terem o melhor desempenho. Isso inclui calçados inovadores com NITRO, nossa nova bola de performance também com NITRO e a linha de uniformes mais forte que já reunimos, todos projetados para o maior palco.”

O Lab também oferece uma prévia do que está por vir. Vitrines foscas exibem os modelos Ultra Vision e Ultra Vision∞, juntamente com a chuteira conceito PUMA 3D Atom e o Cryo Vest, uma vestimenta de resfriamento de alto desempenho projetada para atletas de elite que competem em condições de calor extremo.

Construída em torno de uma ideia simples — a de que cada impulso deve parecer mais rápido — o Ultra Nitro 7 apresenta a tecnologia NITROFOAM™ ELITE, integrada à palmilha e à sola interna para comprimir e retornar à forma original instantaneamente, proporcionando retorno de energia a cada toque. Com apenas 180g, a chuteira combina essa responsividade com um cabedal ULTRAWEAVE para precisão e leveza, e um solado SPEEDSYSTEM 2.0 para propulsão explosiva, tornando-a a chuteira Ultra mais completa já produzida pela PUMA.

O PUMA Ultra NITRO™ 7 estará disponível para pré-venda a partir de 13 de julho e para venda geral a partir de 23 de julho empuma.com e em lojas selecionadas em todo o mundo.

NOTAS PARA OS EDITORES:

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PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo e vendendo calçados, roupas e acessórios. Fundada em 1948, a PUMA ajuda os melhores atletas e equipes do mundo a terem o melhor desempenho com seus produtos inovadores. Conhecida por seu icônico logotipo de gato e pela Formstrip, a empresa oferece produtos de alto desempenho em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento. Suas coleções Sportstyle são inspiradas no esporte e inspiram os consumidores celebrando a cultura esportiva. Com sua longa história e forte tradição, a PUMA se orgulha de ter um dos acervos mais robustos do setor, com muitos produtos icônicos, como o Suede e o Speedcat. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 20.000 pessoas e sua sede fica em Herzogenaurach, na Alemanha. Para mais informações, acesse https://about.puma.com.

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