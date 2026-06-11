VERT completa 10 anos de atuação no mercado de capitais

A VERT completa 10 anos de atuação como provedor de serviços financeiros completos para o mercado de capitais brasileiro. Em uma década, a empresa acumulou mais de R$ 131 bilhões em operações realizadas, mais de R$ 88 bilhões sob gestão e administração, em mais de 460 operações, tudo isso sustentado por um time de mais de 230 pessoas dedicadas a fazer cada estrutura funcionar com seriedade e precisão.

A trajetória começou em 2016 com a maior emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) já realizada no Brasil até então. Nos anos seguintes, a empresa foi responsável pela emissão do primeiro Certificado de Recebível (CR) do país, ampliando as fronteiras do crédito estruturado nacional. Mais recentemente, consolidou posição relevante na tokenização de ativos reais, segmento em expansão que, de acordo com dados do mercado, já soma R$ 10 bilhões em ativos tokenizados no Brasil.

Administração fiduciária

A atuação da VERT vai além da securitização de operações. Na frente de administração de fundos, conjunto de serviços relacionados ao funcionamento e à manutenção de fundos de investimento, a empresa atua também com custódia, escrituração e controladoria de veículos como FIDCs, FIIs e Fiagros, com responsabilidades sobre transparência, conformidade regulatória e integridade das informações divulgadas ao mercado.

Em 2025, a VERT foi reconhecida na primeira edição do Prêmio Uqbar de Transparência, iniciativa que avalia administradores de fundos com base na clareza e qualidade das informações divulgadas. A elegibilidade contemplou instituições que atuaram entre julho de 2024 e agosto de 2025, avaliadas por metodologia orientada por dados.

Operações pulverizadas

A VERT opera estruturas pulverizadas, com alto volume de cedentes e devedores. Esse modelo exige robustez tecnológica, processos bem desenhados e cuidado com cada etapa do ciclo operacional, desde a cessão de recebíveis até a distribuição aos investidores.

Estrutura e atuação

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A empresa conta com mais de 230 colaboradores distribuídos no Brasil e no exterior. Seu modelo de negócio é construído sobre a crença de que tecnologia, conhecimento e relacionamento próximo são capazes de gerar valor real para investidores e tomadores de crédito. A VERT atende setores como agronegócio, fintechs, imobiliário e créditos comerciais, por meio de instrumentos como CRA, CRI, FIDC, Debêntures, Notas Comerciais e outros, com soluções estruturadas de acordo com as características de cada operação.