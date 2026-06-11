Especialistas discutem saneamento paulista

Conectar o conhecimento técnico às diferentes realidades do Estado de São Paulo é a proposta do Seminário “Diálogos do Saneamento Paulista – Conhecimento técnico. Transformando realidades”, que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) realizará em 23 de junho.



Construído a partir da atuação conjunta das Câmaras Técnicas e das Subseções Regionais da entidade, o evento reunirá especialistas, gestores públicos, pesquisadores, empresas e representantes da sociedade civil para debater desafios, compartilhar experiências e discutir soluções para o avanço do saneamento paulista.

O seminário será realizado presencialmente na sede da ABES-SP, na capital paulista, com transmissão online e participação gratuita. Inscrições gratuitas neste link.

O seminário foi estruturado a partir da integração entre as Câmaras Técnicas da entidade e suas cinco Subseções Regionais, promovendo o diálogo entre conhecimento especializado e as diferentes realidades territoriais do estado.

A programação abordará temas estratégicos para o setor, como segurança da água e saúde ambiental, recursos hídricos e segurança hídrica, resíduos sólidos e economia circular, mudanças climáticas e resiliência no saneamento, gestão de perdas e eficiência operacional, saneamento em comunidades isoladas e vulneráveis, além de educação, comunicação e governança.

Entre os palestrantes confirmados estão representantes da Universidade de São Paulo (USP), Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), SP Águas Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Aquapolo Ambiental e especialistas reconhecidos nacionalmente no setor.

O evento nasce com o propósito de fortalecer a integração entre diferentes atores do saneamento paulista, ampliando a troca de experiências, a disseminação de boas práticas e a construção coletiva de soluções para os desafios regionais.

A programação completa do Seminário Diálogos do Saneamento Paulista, com detalhes dos painéis, palestras e palestrantes, está disponível no site da ABES-SP.

Chamada para apresentação de pitches

A ABES-SP também está com inscrições abertas para seleção de pitches que serão apresentados durante o seminário. A iniciativa busca destacar experiências, pesquisas, tecnologias, projetos e soluções inovadoras voltadas ao saneamento ambiental, com potencial de impacto e replicabilidade em diferentes regiões do Estado de São Paulo.

As inscrições para submissão de propostas podem ser realizadas até 15 de junho. Os trabalhos selecionados serão apresentados presencialmente no dia 23 de junho, durante o evento.

Podem participar pesquisadores, profissionais de instituições públicas e privadas, prestadores de serviços de saneamento, universidades, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, estudantes, startups, empresas, municípios e consórcios públicos.

Os pitches terão duração máxima de dois minutos e deverão estar relacionados a pelo menos um dos temas do seminário, incluindo segurança da água, recursos hídricos, resíduos sólidos, mudanças climáticas, gestão de perdas, saneamento em comunidades vulneráveis e educação, comunicação e governança.

A seleção considerará critérios como relevância temática, potencial de impacto, replicabilidade, inovação, clareza da proposta e integração entre saneamento, saúde e sustentabilidade.

Sobre a ABES-SP

ABES-SP, trabalhando pela universalização do saneamento, pela saúde e qualidade de vida.

A ABES Seção São Paulo integra a entidade mais atuante do saneamento do Brasil, promovendo compartilhamento de conhecimento técnico, tecnologia e inovação por meio de seus cursos e eventos, além da atuação institucional para contribuir com a universalização do saneamento e o desenvolvimento sustentável.



Website: https://www.abes-sp.o rg.br/

Serviço:

Evento: Seminário Diálogos do Saneamento Paulista – Conhecimento técnico. Transformando realidades

Quando: 23 de junho (terça-feira)

Horário: 9h às 18h – painéis técnicos

18h30 às 22h

Local: sede da ABES-SP, Rua Eugênio de Medeiros, 242 – Pinheiros - São Paulo (SP)

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