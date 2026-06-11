J&T Express aproveita jogos da Seleção para conquistar PMEs

De olho em um dos momentos mais esperados pelos brasileiros, a J&T Express, empresa global de logística especializada em entregas expressas para o e-commerce, listada na bolsa de Hong Kong, promoverá ativações de marca para apresentar seus serviços B2B com foco em pequenos e médios empreendedores durante os jogos da Seleção Brasileira.

A ação acontecerá em todas as partidas da Seleção no bar Charme do Brooklin, localizado no Itaim Bibi, próximo à Ponte Estaiada, na capital paulista.

Sempre que o Brasil jogar, o espaço contará com ações de visibilidade da marca, engajamento nas redes sociais e distribuição de cervejas ao público a cada gol marcado pela Seleção. Dessa maneira, a J&T espera se aproximar do brasileiro ao criar uma experiência de celebração entre os torcedores e a marca.

“O futebol faz parte da cultura brasileira e reúne pessoas de diferentes perfis em torno de uma mesma paixão. Por isso, queremos aproveitar esse momento para nos aproximar do cliente final e mostrar que todos os negócios, não importa o tamanho, podem utilizar nossos serviços logísticos”, afirma Boby Wang, diretor de Gerenciamento de Redes da J&T Express no Brasil.

Dessa maneira, a empresa busca popularizar a marca e alcançar desde o microempreendedor e o pequeno lojista, que vendem online em menor escala, até o médio e o grande varejista, que despacham milhares de encomendas por dia.

A iniciativa faz parte da estratégia atual de marketing da J&T no Brasil, que voltou a intensificar investimentos em comunicação, branding, eventos e relacionamento com consumidores após um período dedicado à expansão e ao fortalecimento de sua infraestrutura logística no país.

A ativação acompanha uma tendência crescente entre empresas de diferentes setores, que têm apostado em bares, restaurantes e espaços de convivência como plataformas de engajamento durante grandes eventos esportivos. Com a fragmentação da audiência e a busca por experiências presenciais mais autênticas, os estabelecimentos se tornaram pontos estratégicos para conectar marcas e consumidores em momentos de emoção.



Ação reforça soluções logísticas para pequenos e médios empreendedores

Além de fortalecer a marca, a ação também busca ampliar o conhecimento do público sobre as soluções logísticas da J&T Express voltadas aos pequenos e médios empreendedores. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de intensificar o relacionamento com esse público e mostrar como sua estrutura pode apoiar empresas em crescimento, especialmente vendedores online, lojistas e negócios que dependem de uma operação logística eficiente para expandir suas vendas.

A oportunidade também servirá para apresentar ao público o portfólio completo da empresa, que inclui soluções de primeira à última milha, fulfilment (armazenagem), entregas D2D e W2D, serviços transfronteiriços e uma ampla rede de pontos de coleta e entrega de encomendas (PUDO).

“Nosso objetivo é tornar a J&T cada vez mais conhecida pelos brasileiros e consolidar nossa posição como uma das principais empresas de logística do mercado nacional. Com essa ação, queremos mostrar aos pequenos e médios empreendedores que a J&T é um parceiro capaz de apoiar o crescimento de seus negócios em todo o país, da loja até a casa do cliente”, conclui Wang.

A J&T cobre atualmente 100% dos municípios brasileiros e conta com uma infraestrutura composta por mais de 20 centros de distribuição automatizados e aproximadamente 3.600 pontos de coleta.

Serviço:



Onde: Charme do Brooklin, Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1792 - Itaim Bibi, São Paulo (SP)



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