J&T Express aproveita jogos da Seleção para conquistar PMEs
Ação em bar tradicional do Itaim Bibi, em São Paulo, durante os jogos da Seleção faz parte do plano da companhia para ampliar visibilidade e apresentar soluções logísticas aos pequenos e médios negócios
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De olho em um dos momentos mais esperados pelos brasileiros, a J&T Express, empresa global de logística especializada em entregas expressas para o e-commerce, listada na bolsa de Hong Kong, promoverá ativações de marca para apresentar seus serviços B2B com foco em pequenos e médios empreendedores durante os jogos da Seleção Brasileira.
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A ação acontecerá em todas as partidas da Seleção no bar Charme do Brooklin, localizado no Itaim Bibi, próximo à Ponte Estaiada, na capital paulista.
Sempre que o Brasil jogar, o espaço contará com ações de visibilidade da marca, engajamento nas redes sociais e distribuição de cervejas ao público a cada gol marcado pela Seleção. Dessa maneira, a J&T espera se aproximar do brasileiro ao criar uma experiência de celebração entre os torcedores e a marca.
“O futebol faz parte da cultura brasileira e reúne pessoas de diferentes perfis em torno de uma mesma paixão. Por isso, queremos aproveitar esse momento para nos aproximar do cliente final e mostrar que todos os negócios, não importa o tamanho, podem utilizar nossos serviços logísticos”, afirma Boby Wang, diretor de Gerenciamento de Redes da J&T Express no Brasil.
Dessa maneira, a empresa busca popularizar a marca e alcançar desde o microempreendedor e o pequeno lojista, que vendem online em menor escala, até o médio e o grande varejista, que despacham milhares de encomendas por dia.
A iniciativa faz parte da estratégia atual de marketing da J&T no Brasil, que voltou a intensificar investimentos em comunicação, branding, eventos e relacionamento com consumidores após um período dedicado à expansão e ao fortalecimento de sua infraestrutura logística no país.
A ativação acompanha uma tendência crescente entre empresas de diferentes setores, que têm apostado em bares, restaurantes e espaços de convivência como plataformas de engajamento durante grandes eventos esportivos. Com a fragmentação da audiência e a busca por experiências presenciais mais autênticas, os estabelecimentos se tornaram pontos estratégicos para conectar marcas e consumidores em momentos de emoção.
Ação reforça soluções logísticas para pequenos e médios empreendedores
Além de fortalecer a marca, a ação também busca ampliar o conhecimento do público sobre as soluções logísticas da J&T Express voltadas aos pequenos e médios empreendedores. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de intensificar o relacionamento com esse público e mostrar como sua estrutura pode apoiar empresas em crescimento, especialmente vendedores online, lojistas e negócios que dependem de uma operação logística eficiente para expandir suas vendas.
A oportunidade também servirá para apresentar ao público o portfólio completo da empresa, que inclui soluções de primeira à última milha, fulfilment (armazenagem), entregas D2D e W2D, serviços transfronteiriços e uma ampla rede de pontos de coleta e entrega de encomendas (PUDO).
“Nosso objetivo é tornar a J&T cada vez mais conhecida pelos brasileiros e consolidar nossa posição como uma das principais empresas de logística do mercado nacional. Com essa ação, queremos mostrar aos pequenos e médios empreendedores que a J&T é um parceiro capaz de apoiar o crescimento de seus negócios em todo o país, da loja até a casa do cliente”, conclui Wang.
A J&T cobre atualmente 100% dos municípios brasileiros e conta com uma infraestrutura composta por mais de 20 centros de distribuição automatizados e aproximadamente 3.600 pontos de coleta.
Serviço:
Onde: Charme do Brooklin, Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1792 - Itaim Bibi, São Paulo (SP)
Quando:
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