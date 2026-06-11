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Santana amplia portfólio de ferramentas com a EMTOP

Marca internacional passa a integrar o portfólio da empresa com soluções voltadas a diferentes aplicações profissionais

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Repórter
11/06/2026 15:37

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Santana amplia portfólio de ferramentas com a EMTOP
Santana amplia portfólio de ferramentas com a EMTOP crédito: DINO

A Santana Import passou a contar com a EMTOP em seu catálogo, fabricante internacional de ferramentas presente em mais de 145 países. A novidade acrescenta novas categorias de produtos para revendedores, distribuidores e lojistas, reunindo ferramentas elétricas, ferramentas manuais, acessórios, instrumentos de medição e soluções destinadas a diferentes segmentos profissionais.

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Com a parceria, a Santana passa a disponibilizar mais de 170 modelos da EMTOP, fortalecendo a oferta de produtos para seus parceiros comerciais. O portfólio contempla ferramentas elétricas com e sem fio, ferramentas manuais, kits, acessórios e equipamentos destinados a atividades de instalação, manutenção, construção e infraestrutura.

Voltada a diferentes perfis de uso, a EMTOP atende profissionais dos segmentos de instalação, manutenção, construção, infraestrutura e serviços técnicos. O catálogo reúne desde ferramentas para atividades rotineiras até equipamentos desenvolvidos para operações que exigem maior robustez e desempenho.

Entre os destaques está a plataforma P20S, sistema compatível com mais de 580 ferramentas da fabricante. A solução permite utilizar uma única bateria em diferentes equipamentos, abrangendo desde furadeiras e parafusadeiras até serras, esmerilhadeiras e outros modelos sem fio.

A expansão desse tipo de tecnologia acompanha o crescimento do setor. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de ferramentas elétricas foi avaliado em US$ 29,69 bilhões em 2025 e a projeção é que alcance US$ 45,74 bilhões até 2034, impulsionado pela demanda por equipamentos utilizados nos segmentos profissional e industrial.

Segundo Marcelo Amorati, CEO da Santana Import, a chegada da EMTOP reforça a estratégia da empresa de diversificar sua oferta de produtos. “A incorporação da EMTOP fortalece nossa presença em um segmento importante para os clientes que já atendemos. A marca possui um catálogo abrangente, com soluções para diferentes necessidades, e contribui para ampliar as oportunidades de negócio de revendedores e distribuidores”, afirma.

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Com a chegada da EMTOP, a Santana reforça sua atuação no mercado de ferramentas e passa a oferecer aos parceiros comerciais uma solução que reúne diferentes categorias de produtos dentro de um mesmo ecossistema.



Website: https://santanaimport.com.br/

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