Cuidado domiciliar ganha relevância na saúde mental de idoso

O envelhecimento da população brasileira tem ampliado a discussão sobre modelos de cuidado que consideram não apenas a saúde física, mas também aspectos emocionais, cognitivos e sociais da pessoa idosa. De acordo com o Censo Demográfico 2022, o Brasil tinha 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população, com crescimento de 56% em relação a 2010.

Nesse contexto, o cuidado domiciliar tem ganhado espaço como alternativa para apoiar idosos em suas rotinas, especialmente quando há perda de autonomia, doenças crônicas, limitações de mobilidade ou necessidade de companhia. Além do auxílio em atividades como higiene, alimentação, organização do ambiente e acompanhamento a consultas, a presença de cuidadores pode contribuir para a manutenção de vínculos, estímulos diários e observação de mudanças comportamentais.

Saúde mental de idosos exige atenção na rotina

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) define saúde mental como um estado de bem-estar que permite às pessoas lidar com situações da vida, desenvolver habilidades, aprender, trabalhar e contribuir para a comunidade. No caso da população idosa, fatores como luto, redução da mobilidade, afastamento do trabalho, doenças crônicas, dependência funcional e isolamento social podem impactar diretamente esse equilíbrio.

A OPAS também aponta que a solidão e o isolamento social estão associados a maior risco de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, diabetes, declínio cognitivo e morte prematura. O levantamento informa ainda que pessoas em situação de solidão apresentam maior probabilidade de desenvolver depressão.

Para especialistas do setor de cuidados, a rotina domiciliar pode funcionar como um ponto de observação importante. Alterações no sono, perda de interesse por atividades, recusa alimentar, irritabilidade, apatia, esquecimento recorrente ou redução da interação social são sinais que podem ser percebidos no convívio diário e comunicados à família ou aos profissionais de saúde responsáveis.

“O cuidado diário permite observar mudanças de humor, rotina e interação, fatores importantes para a atenção à saúde mental da pessoa idosa. A atuação do cuidador não substitui o acompanhamento médico ou psicológico, mas pode contribuir para que alterações sejam identificadas com mais rapidez”, afirma Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels.

Cuidador pode apoiar estímulos e convivência

Na prática, o cuidador pode participar da rotina da pessoa idosa por meio de ações planejadas conforme o grau de autonomia, o histórico de saúde e as orientações da família ou de profissionais responsáveis. Entre elas estão a organização de horários, incentivo à alimentação adequada, apoio à mobilidade, acompanhamento em consultas, estímulo à comunicação e companhia em atividades do dia a dia.

Também podem fazer parte da rotina atividades como leitura, conversas, jogos de memória, organização de objetos pessoais, caminhadas supervisionadas, escuta de músicas, acompanhamento em contatos com familiares e manutenção de hábitos já conhecidos pelo idoso. Essas práticas não têm caráter terapêutico isolado, mas podem favorecer previsibilidade, segurança e interação social.

Segundo materiais institucionais da Home Angels, a empresa atua com cuidadores especializados para idosos, adultos, crianças, recém-nascidos, gestantes, pessoas em recuperação de saúde, pós-cirúrgicos e pessoas com necessidades especiais. O portfólio também menciona cuidados como companhia para solidão, auxílio à mobilidade, orientação a familiares, cuidados para Alzheimer, Parkinson e doenças crônicas.

Cuidado domiciliar supervisionado amplia atenção à saúde mental

A atenção à saúde mental no envelhecimento também exige integração entre família, cuidador e rede de saúde. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério da Saúde, tem como finalidade recuperar, manter e promover autonomia e independência da população idosa, por meio de medidas coletivas e individuais de saúde.

No cuidado domiciliar, essa diretriz se conecta à necessidade de planos individualizados, acompanhamento contínuo e comunicação com familiares. Segundo informações institucionais da Home Angels, as unidades contam com supervisão técnica, elaboração de plano de cuidados e acompanhamento periódico do assistido, além de seleção e treinamento de cuidadores.

Esse modelo reflete uma mudança na forma como o cuidado à pessoa idosa é compreendido. A demanda não envolve apenas a realização de tarefas, mas a construção de uma rotina que considere segurança, autonomia possível, convivência e atenção a sinais físicos e emocionais.

Envelhecimento amplia demanda por serviços de cuidado

O avanço da longevidade deve manter o tema em evidência nos próximos anos. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas em 2024 indicam que a idade média da população brasileira, estimada em 35,5 anos em 2023, deve chegar a 48,4 anos em 2070. O mesmo levantamento aponta que a proporção de idosos deve alcançar 37,8% da população brasileira em 2070.

Com esse cenário, serviços de cuidado domiciliar tendem a ser discutidos cada vez mais como parte da rede de apoio às famílias. A presença de cuidadores, quando organizada com critérios técnicos e supervisão, pode contribuir para que idosos permaneçam em casa com suporte para atividades diárias, preservação de vínculos e acompanhamento mais próximo de mudanças na rotina.

A Home Angels atua como franquia de cuidadores de idosos no segmento de cuidado domiciliar, com serviços voltados ao apoio de pessoas que necessitam de acompanhamento em casa ou em ambiente hospitalar. A empresa informa oferecer um ecossistema de cuidados que inclui cuidadores especializados, assistência médica domiciliar e teleassistência, conforme disponibilidade e perfil de atendimento.

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Para mais informações, basta acessar o site https://franquiahomeangels.com.br/?