TestMu AI anuncia suporte imediato ao macOS Golden Gate e ao iOS 27 Beta após a WWDC 2026

A TestMu AI (anteriormente conhecida como LambdaTest) é a primeira plataforma de engenharia de qualidade com IA agentiva full-stack do mundo e anunciou hoje suporte imediato aos sistemas operacionais recém-revelados pela Apple: o macOS Golden Gate e o iOS 27 beta.

Anunciados na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC) de 2026, o macOS Golden Gate e o iOS 27 apresentam atualizações substanciais na plataforma, com impacto na compatibilidade de aplicativos, na experiência do usuário e no desempenho. Ambos os sistemas operacionais já estão disponíveis para testes na TestMu AI desde o lançamento das versões beta pela Apple, o que permite que equipes de engenharia identifiquem problemas meses antes da chegada da versão estável a milhões de usuários de todas as partes do mundo.

O macOS Golden Gate está disponível por meio da plataforma TestMu AI Real Time Testing, e o iOS 27 Beta, nos iPhones e iPads mais recentes, por meio da TestMu AI Real Device Cloud.

“A WWDC marca o início de uma janela crítica de testes para todas as equipas que desenvolvem para as plataformas da Apple”, afirmou Mudit Singh, cofundador e diretor de crescimento da TestMu AI. “Introduzimos suporte desde o primeiro dia para que as equipas possam começar a testar imediatamente, sem precisarem de configurar ou manter a sua própria infraestrutura. Os programadores e testadores podem validar os seus websites e aplicações no macOS Golden Gate e no iOS 27, identificar antecipadamente alterações que possam causar falhas e preparar-se para o lançamento público com total visibilidade sobre o comportamento dos seus websites e aplicações móveis.”

O macOS Golden Gate, o mais recente sistema operacional da Apple, introduz diversas mudanças na plataforma que os desenvolvedores devem considerar durante os testes. Com o macOS Golden Gate, a Apple conclui sua transição para os processadores próprios, tornando-se a primeira versão do macOS a oferecer suporte exclusivo ao Apple Silicon. Ele também apresenta uma Siri mais inteligente, com o Apple Intelligence; um Spotlight e uma base de busca reformulados, que indexam novos dados quase instantaneamente; refinamentos no design do Liquid Glass; melhorias de acessibilidade; e suporte expandido para telas.

Enquanto isso, o iOS 27 foca na otimização de desempenho e no aprimoramento da plataforma, com um agendador de CPU modificado, que melhora a capacidade de resposta em dispositivos mais antigos; imagens aprimoradas no Maps Flyover; álbuns compartilhados do iCloud em resolução total, que também funcionam no Android e no Windows; controles parentais expandidos por meio de Contas Infantis; e refinamentos adicionais no sistema de design Liquid Glass. O iOS 27 é compatível com os mesmos dispositivos que o iOS 26, abrangendo modelos desde os iPhones mais recentes até o iPhone 11.

Com o TestMu AI Real-Time Testing, os desenvolvedores podem validar instantaneamente sites e aplicativos da web no Safari, Chrome e Firefox no macOS Golden Gate Beta.

Para testes de aplicativos móveis, a TestMu AI Real Device Cloud oferece acesso a dispositivos reais com o iOS 27, permitindo que as equipes validem gestos, funcionalidades baseadas em GPS, comportamento de rede em diferentes condições de conectividade, notificações push e outras experiências que dependem do sistema operacional e não podem ser reproduzidas com precisão em simuladores.

“À medida que os sistemas operacionais se tornam mais sofisticados, a diferença entre o comportamento dos simuladores e o comportamento dos dispositivos no mundo real continua a aumentar”, acrescentou Singh. “Os testes em dispositivos reais executando versões beta dos sistemas operacionais ajudam as equipas a identificar problemas precocemente, reduzir os riscos de lançamento e proporcionar uma experiência fluida quando os utilizadores atualizam os seus dispositivos.”

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente conhecida como LambdaTest) é uma plataforma de engenharia de qualidade de ponta a ponta com IA que capacita as equipes a testarem de maneira inteligente e entregarem mais rápido. Projetada para escalabilidade, ela oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Por ser nativa em IA, a plataforma permite testar aplicações web, mobile e corporativas em qualquer escala, utilizando dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados que simulam o mundo real.

Para obter informações adicionais, visite www.testmuai.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260610983216/pt/

Assessoria de mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Imprensa e Mídia

TestMu AI

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nikhils@testmuai.com