QuintoAndar vira SextoAndar na torcida pela Seleção
O QuintoAndar anunciou uma mudança temporária da marca para se juntar ao povo brasileiro na torcida pela vitória mundial da Seleção. A marca atualizou sua identidade nas redes sociais para “SextoAndar” como forma de aderir às superstições e costumes tão presentes nas casas dos brasileiros quando o assunto é futebol e paixão pelo esporte.
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O QuintoAndar anunciou na quarta-feira (10) uma mudança temporária da marca para se juntar ao povo brasileiro na torcida pela vitória mundial da Seleção. A marca atualizou sua identidade nas redes sociais para “SextoAndar” como forma de aderir às superstições e costumes tão presentes nas casas dos brasileiros quando o assunto é futebol e paixão pelo esporte.
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Na terça-feira, (9), o QuintoAndar publicou um vídeo teaser em suas redes sociais com referências misteriosas à mudança do nome. O movimento foi endossado por executivos de alto escalão da companhia por meio do LinkedIn, além de perfis de influenciadores da Banca Digital. A reverberação da novidade também inclui a parceria com os criadores de conteúdo Samantha Lima, Beto Oliver, Ale Xavier e Luana Maluf, representando o universo esportivo; e Lucas Carvalho, Karol Queiroz, Malu Fernandes e Julia Genezini, abrangendo o universo de lifestyle.
A mudança para “SextoAndar” foi oficializada na quarta-feira, dia 10, em todos os canais digitais da companhia, com o lançamento do vídeo ‘SextoAndar’. A ação, idealizada e executada em parceria com a agência Fbiz, celebra a fé e pequenos gestos de superstição que unem os brasileiros na expectativa rumo à vitória. Além das redes sociais, a mudança visual também será refletida no aplicativo, além do redirecionamento no domínio/URL http://www.sextoandar.com.br/ para a plataforma.
“Quando um país inteiro transforma um número em símbolo de união, isso deixa de ser apenas um tema esportivo e passa a fazer parte da cultura popular. O sofá de casa vira um lugar de conexão e altas emoções compartilhadas, e, como marca brasileira que somos, a atualização no nome é nosso jeito de participar desse momento tão único de torcida e vibração”, afirma Flávia Mussalem, diretora de marketing do QuintoAndar.
“Quando o assunto é futebol, toda simpatia conta. Tem gente que veste a mesma camisa, senta no mesmo lugar ou repete os mesmos rituais. Vale para todo brasileiro, vale para toda empresa orgulhosamente brasileira. Por isso, durante o período da competição, provocamos nosso cliente a deixar de ser QuintoAndar para virar SextoAndar. Vai que ajuda”, comenta Rodrigo Guimarães, VP de Criação da Fbiz.
A iniciativa faz parte do projeto de marketing “QuintoAndar na Conversa”, que explora formatos social-first para inserir a marca em temas que mobilizam grandes discussões coletivas, aproximando e gerando conexão entre marca e clientes.
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Sobre o Grupo QuintoAndar
O Grupo QuintoAndar é a maior plataforma imobiliária da América Latina. Em pouco mais de uma década, o QuintoAndar construiu um ambiente digital completo, capaz de simplificar um dos setores mais fragmentados e burocráticos do mundo, em larga escala.
Com mais de 50 milhões de visitas mensais e 9 milhões de anúncios publicados em suas plataformas, o Grupo QuintoAndar utiliza tecnologia e inteligência artificial para construir o futuro do setor imobiliário, oferecendo uma experiência simples e transparente para quem busca alugar, comprar ou vender um imóvel, ao mesmo tempo em que ajuda imobiliárias, corretores e outros parceiros a se conectarem com novos clientes e a expandirem seus negócios.
Operando um portfólio diversificado de marcas e soluções imobiliárias no Brasil, México, Argentina, Peru, Equador e Panamá, o QuintoAndar tem sede em São Paulo, Brasil, e um hub de tecnologia em Lisboa, Portugal. Ao todo, são mais de 3.500 colaboradores em todo o mundo dedicados à missão de ajudar pessoas a amar o lugar onde vivem.
Para assistir ao vídeo da campanha, basta clicar neste link.
Para saber mais, basta acessar a Newsroom do QuintoAndar.