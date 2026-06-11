QuintoAndar vira SextoAndar na torcida pela Seleção

O QuintoAndar anunciou na quarta-feira (10) uma mudança temporária da marca para se juntar ao povo brasileiro na torcida pela vitória mundial da Seleção. A marca atualizou sua identidade nas redes sociais para “SextoAndar” como forma de aderir às superstições e costumes tão presentes nas casas dos brasileiros quando o assunto é futebol e paixão pelo esporte.

Na terça-feira, (9), o QuintoAndar publicou um vídeo teaser em suas redes sociais com referências misteriosas à mudança do nome. O movimento foi endossado por executivos de alto escalão da companhia por meio do LinkedIn, além de perfis de influenciadores da Banca Digital. A reverberação da novidade também inclui a parceria com os criadores de conteúdo Samantha Lima, Beto Oliver, Ale Xavier e Luana Maluf, representando o universo esportivo; e Lucas Carvalho, Karol Queiroz, Malu Fernandes e Julia Genezini, abrangendo o universo de lifestyle.

A mudança para “SextoAndar” foi oficializada na quarta-feira, dia 10, em todos os canais digitais da companhia, com o lançamento do vídeo ‘SextoAndar’. A ação, idealizada e executada em parceria com a agência Fbiz, celebra a fé e pequenos gestos de superstição que unem os brasileiros na expectativa rumo à vitória. Além das redes sociais, a mudança visual também será refletida no aplicativo, além do redirecionamento no domínio/URL http://www.sextoandar.com.br/ para a plataforma.

“Quando um país inteiro transforma um número em símbolo de união, isso deixa de ser apenas um tema esportivo e passa a fazer parte da cultura popular. O sofá de casa vira um lugar de conexão e altas emoções compartilhadas, e, como marca brasileira que somos, a atualização no nome é nosso jeito de participar desse momento tão único de torcida e vibração”, afirma Flávia Mussalem, diretora de marketing do QuintoAndar.

“Quando o assunto é futebol, toda simpatia conta. Tem gente que veste a mesma camisa, senta no mesmo lugar ou repete os mesmos rituais. Vale para todo brasileiro, vale para toda empresa orgulhosamente brasileira. Por isso, durante o período da competição, provocamos nosso cliente a deixar de ser QuintoAndar para virar SextoAndar. Vai que ajuda”, comenta Rodrigo Guimarães, VP de Criação da Fbiz.

A iniciativa faz parte do projeto de marketing “QuintoAndar na Conversa”, que explora formatos social-first para inserir a marca em temas que mobilizam grandes discussões coletivas, aproximando e gerando conexão entre marca e clientes.

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