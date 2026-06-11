Campo de prática ajuda a definir nível da formação médica

Em abril deste ano, estudantes de Medicina da Afya Porto Nacional viajaram até a aldeia indígena Salto Kripré, em Tocantínia (TO), para participar de atendimentos de saúde e ações de orientação à comunidade indígena local. A atividade fez parte do projeto Afya Porto Solidário Itinerante e colocou os alunos em contato direto com uma realidade bastante diferente da encontrada nos grandes centros.

Para a estudante Rosangela Barbosa, do 7º período de Medicina, a experiência ajudou a ampliar a compreensão sobre o papel do médico diante de diferentes contextos sociais e culturais. “Em cada ação, saio mais consciente e conectada com o propósito de cuidar. A gente aprende que a Medicina vai muito além da teoria, envolve presença, sensibilidade e respeito com cada pessoa atendida”, afirma.

Experiências como essa ajudam a ilustrar um dos pilares da educação médica: a qualidade e a diversidade dos campos de prática oferecidos ao longo da graduação.

Infraestrutura, metodologia de ensino, corpo docente e localização costumam estar entre os principais critérios analisados pelos candidatos. Mas a vivência prática em diferentes cenários de atendimento também é um dos pilares das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Medicina, definidas pelo Ministério da Educação (MEC).

“Os campos de prática permitem que o estudante desenvolva competências clínicas, capacidade de comunicação, raciocínio crítico e compreensão das diferentes realidades de saúde do país. É na vivência prática que muitos aprendizados ganham profundidade e significado para a formação médica”, ressalta Luiz Cláudio, diretor acadêmico da Afya.

Ecossistema de educação e soluções para a prática médica do Brasil, a Afya reúne 32 escolas médicas distribuídas em diferentes regiões do país, o que amplia o acesso dos estudantes a experiências em contextos sociais, culturais e epidemiológicos bastante diversos.

Na Região Norte, por exemplo, alunos participam de projetos de extensão e atendimentos em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas da Amazônia Legal brasileira. Em Rondônia, estudantes da Afya São Lucas integraram, em maio, o projeto Barco Ciência e Saúde, expedição que leva atendimentos clínicos, ações educativas e atividades de cidadania a comunidades ribeirinhas do Rio Madeira.

Segundo Luiz Cláudio, a diversidade territorial e epidemiológica brasileira representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento dos futuros médicos. “O Brasil possui realidades muito distintas de acesso à saúde, perfil populacional e necessidades assistenciais. Quando o estudante tem contato com diferentes cenários, ele amplia sua capacidade de adaptação, escuta e compreensão sobre o cuidado”, avalia.

A presença nacional da Afya permite que os estudantes tenham contato tanto com desafios de saúde característicos da Amazônia quanto com experiências em grandes centros urbanos e programas internacionais.

Além das experiências nacionais, a Afya também oferece oportunidades internacionais de formação complementar, como programas de observership e intercâmbio acadêmico em instituições de saúde no exterior.

Uma das participantes dessas iniciativas é Luiza Crispim, estudante do 12º período da Afya Centro Universitário Montes Claros (MG), selecionada para participar do programa Afya USA Medical Experience – Observership, nos Estados Unidos. Durante a experiência, a estudante acompanhou a rotina clínica em Cardiologia em hospitais e ambulatórios da região de Houston, no Texas.

“Conhecer diferentes modelos de atendimento e organização dos sistemas de saúde amplia muito nossa visão sobre o cuidado ao paciente. É uma experiência que complementa a formação e traz aprendizados que levamos para toda a carreira”, revela Luiza.

Para Luiz Cláudio, a combinação entre experiências em diferentes regiões do Brasil e vivências internacionais contribui para uma formação mais ampla e conectada às transformações da Medicina contemporânea. “O contato com diferentes modelos de cuidado e distintas realidades sociais ajuda a formar profissionais mais preparados para atuar de maneira técnica, humana e conectada às diferentes necessidades de saúde da população”, diz.

Inscrições abertas para Medicina

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Estudantes interessados em ingressar nos cursos de Medicina da Afya podem participar dos processos seletivos por transferência externa ou utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições e mais informações estão disponíveis no site facamedicina.afya.com.br.